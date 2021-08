Miljoen huishoudens in Louisiana zonder stroom door orkaan Ida

Een miljoen huishoudens in de Amerikaanse staat Louisiana hebben sinds zondagnacht geen stroom als gevolg van orkaan Ida. Het is een van de zwaarste stormen die het vasteland van de Verenigde Staten ooit heeft bereikt. Er is in ieder geval één dode gevallen, door een omgevallen boom. Dat melden internationale persbureaus en Amerikaanse media.

Orkaan Ida zwol zondag aan tot een storm in de vierde categorie op een schaal van vijf, en kwam met 230 kilometer per uur aan op het vasteland. Dat ging gepaard met harde windstoten waardoor daken van gebouwen werden geblazen, zware regenval en overstromingen. Er is nog weinig bekend over de schade die Ida precies heeft aangericht. Inmiddels is de storm in kracht afgenomen.

President Joe Biden noemde de orkaan zondagavond (lokale tijd) een „enorme ramp” voor Louisiana. Hij maakte zondag een steunprogramma bekend voor slachtoffers van de storm. Zo kunnen zij subsidies krijgen voor tijdelijke huisvesting als ze hun huis zijn kwijtgeraakt of om hun huis te repareren. Ook komen er andere programma’s om particulieren en ondernemers te helpen bij het herstel van de gevolgen van de storm.

Ida bereikte New Orleans exact zestien jaar na de verwoestende orkaan Katrina. In 2005 kwamen bij dat natuurgeweld ruim achttienhonderd mensen om het leven. De stad stond toen voor een groot deel onder water. De afgelopen jaren zijn honderden kilometers nieuwe dijken gebouwd rondom New Orleans.