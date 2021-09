‘Macron zal nooit vertrekken uit de Sahel’

‘Onze tijd is gekomen.” Met die optimistische boodschap sprak Iyad Ag Ghali, de leider van de GSIM, de jihadistische groepering in Mali in augustus zijn aanhangers toe in een audioboodschap. Daarin feliciteerde hij „het islamitische emiraat van Afghanistan” met de „terugtrekking van de Amerikaanse invasietroepen” dat ze hadden bereikt na „twee decennia geduld”. Tegelijkertijd kondigde hij aan dat zijn aan Al Qaida gelieerde strijdgroep eenzelfde overwinning wachtte. De Franse president Emmanuel Macron had immers aangekondigd de operatie Barkhane in Mali te beëindigen, en zijn troepen zouden klaar staan om de plaats van de Franse militairen in te nemen.

Maar de GSIM-leider heeft zich rijk gerekend, zegt Afrika- en Macron-kenner Pascal Airault. Inderdaad kondigde Macron in juni aan Barkhane, waaraan 5.100 Fransen deelnemen, geleidelijk te willen beëindigen. Maar dat betekent allesbehalve dat de Sahellanden eenzelfde lot wacht als Afghanistan.

CV Afrika-expert Pascal Airault is Afrikaspecialist van het dagblad l’Opinion en reisde daarvoor jarenlang voor het weekblad Jeune Afrique door Afrika. Hij publiceerde Françafrique – Opérations secrètes et affaires d'État (2016) met co-auteur Jean-Pierre Bat en Le piège Africain de Macron (2021) met Antoine Glaser.

Airault: „Macron heeft tegen de leiders van de G5, de vijf Sahellanden gezegd: jullie moeten meer zelf doen in de strijd tegen de terroristische groepen, maar we blijven jullie steunen met commando’s die speciale operaties uitvoeren. We zullen zeker blijven.” Zo zullen er begin 2022 nog tussen de 2.500 en 3.000 Franse troepen in de Sahel zijn. En de verder op te tuigen Europese taskforce Takuba moet de strijd voortzetten. „Het gaat vooral om een hergroepering van militairen.”

Barkhane heeft zeker enige successen geboekt, vervolgt Airault. „Franse militairen hebben de afgelopen acht jaar vier- tot vijfhonderd jihadisten gedood. Maar de veiligheid is allesbehalve verbeterd.” Inderdaad zijn door moordpartijen van aan Al Qaida en IS gelieerde jihadisten, zeker zevenduizend doden gevallen in Niger, Mali en Burkina Faso, de landen waarin de Barkhane-macht vooral optreedt, waarbij zeker vijftig Franse militairen het leven lieten. Airault: „Zowel de rechts-populistische Marine Le Pen als de extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon hebben naar de mislukking van Barkhane verwezen. Ook wijzen ze op de kosten, van 1 tot 2 miljard euro per jaar. De Franse presidentsverkiezingen zijn al over acht maanden: dát is de belangrijkste reden dat Macrons in juni het einde van Barkhane aankondigde. Daarbij moet hij ook denken aan de 10 procent Franse kiezers met een islamitische achtergrond, van wie velen twijfels hebben over de Franse aanwezigheid in West-Afrika.”

Bewoners van de Malinese hoofdstad Bamako lezen de aankondiging dat Franse militaire operatie Barkhane in de Sahel zal worden beëindigd. Foto’s ANNIE RISEMBERG/AFP

Multilaterale aanpak

Een andere reden is dat Macron problemen in Afrika het liefst samen met andere landen aanpakt. Het is een voorliefde die vaak opduikt in Le piège Africain de Macron (De Afrikaanse val van Macron), het boek dat Airault onlangs publiceerde met co-auteur Antoine Glaser. De auteurs beschrijven hoe Macron al sinds zijn aantreden in 2017 tracht te breken met het decennia oude Afrikabeleid van Frankrijk. Daarbij hield Parijs autocratische Afrikaanse leiders in zijn voormalige kolonies in het zadel, vaak met militaire steun, als dat de Franse geopolitieke en economische belangen diende – een beleid dat bekend werd als Françafrique.

Macron, amper een half jaar president, koos eind 2017 de hoofdstad van Burkina Faso uit om zijn breuk met Françafrique aan te kondigen. Drie jaar eerder was dictator Blaise Compaoré daar na een kwart eeuw Franse steun tot aftreden gedwongen, na massademonstraties door vooral jongeren. Geen betere plek om een nieuwe tijd aan te kondigen, dacht Macron, dan de universiteit van Ouagadougou.

„Ik ben, net als jullie, van een generatie die Afrika nooit als gekoloniseerd continent heeft gekend”, zei Macron ten overstaan van achthonderd studenten. „Van een generatie voor wie de misdaden van de koloniale tijd onbetwistbaar vaststaan. Die Afrika niet komt vertellen wat het moet doen.” De toespraak werd uiterst enthousiast ontvangen. „Als je hem zo hoort spreken – in Ouagadougou, maar ook bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN – lijkt het alsof Macron denkt de wereld in zijn eentje te kunnen veranderen”, zegt Airault.

Realpolitiek

Het boek De Afrikaanse val van Macron maakt duidelijk dat Macron echt iets wil veranderen in de relatie met Afrika, maar dat bestaande krachten dat deels verhinderen, en dat uiteindelijk bij Macron realpolitiek de doorslag geeft.

Al snel na zijn aantreden begint Macron besprekingen over de hervorming van de cfa, de gemeenschappelijke munt in veertien Afrikaanse landen. De waarde daarvan wordt door Frankrijk gegarandeerd, wat het land jaarlijks veel geld kost, en Macron wil graag dat West-Afrika zijn oude plannen uitvoert de ‘eco' in te voeren, een gemeenschappelijk munt waar Frankrijk niets meer mee te maken heeft.

Macron geeft verder cultureel erfgoed terug aan enkele ex-kolonieën, zoals een sabel van een Senegalese vrijheidsstrijder en belooft teruggave van 26 door het Franse leger geroofde werken aan Benin, inclusief een erbij te bouwen museum. En hij werkt aan verzoening met Algerije door in 2020 de stoffelijke resten van 24 strijders terug naar Algerije te sturen die in de negentiende eeuw tegen Frankrijk vochten.

Vooral van belang vindt hij het om banden aan te halen met niet-Franstalige landen in Afrika, in de hoop dat het Franse bedrijfsleven, zoals de wapenindustrie, daarvan kan profiteren. Zo benoemt hij twee Fransen met Afrikaanse wortels tot ambassadeurs in een Engelstalig Afrikaans land – één in Zuid-Afrika, en een in Oeganda – een primeur voor Frankrijk.

Verzoening in Rwanda

Hoge prioriteit heeft het herstellen van de relatie met Rwanda. Die bevindt zich rond het vriespunt, vanwege de rol die Frankrijk speelde in de aanloop naar de genocide van 1994, waarbij 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s omkwamen.

De Franse president Emmanuel Macron op bezoek bij de president van Rwanda, Paul Kagame, in mei. Foto Stephane Lemouton/Pool/ABACAPRESS

De eerste stap is een succesvolle lobby om de Rwandese oud-minister van Buitenlandse Zaken voorzitter te maken van de organisatie La Francophonie, het verbond van 54 (deels) Franstalige landen. Dat is geen bij voorbaat gelopen race: de regering van Paul Kagame heeft in Rwanda namelijk het Engels ingevoerd als nationale taal, omdat dit de internationale belangen van het land beter zou dienen. Maar het lukt Macron.

In mei dit jaar maakt Macron een belangrijker gebaar in de Rwandese hoofdstad Kigali: hij erkent dat zijn land „politieke verantwoordelijkheid” draagt voor een deel van het leed van de genocide. Parijs had te lang de door Hutu’s gedomineerde regering gesteund die de genocide voorbereidde en uitvoerde, gaf hij toe. Macron bood dus geen excuses aan, maar de stap is voldoende om van verzoening te kunnen spreken tussen beide staten.

De toespraak betaalde zich begin augustus uit: Rwanda stuurde duizend militairen naar Noord-Mozambique, waar lokale jihadisten al een jaar het kustgebied bezet hielden bij het enorme gasproject van het Franse Total, dat alle activiteiten stil moest leggen. In korte tijd slaagden de Rwandese troepen en hun Mozambikaanse collega’s erin de jihadisten daar te verdrijven. „Frankrijk beloofde Rwanda in mei 500 miljoen euro aan ontwikkelingshulp”, zegt Airault. „Een enorm bedrag voor zo’n klein land. Dat Kagame iets terug wilde doen, kan ik me goed voorstellen.”

Maar kan Macron dan nog volhouden dat hij zijn democratische „belofte” van Ouagadougou, zoals Airault de speech van 2017 noemt, waarmaakt? Paul Kagame is een autocratische leider. Ook met de huidige leider van Tsjaad, die zijn in april omgekomen vader Idriss Déby buiten alle democratische regels om opvolgde, treedt Macron schouder aan schouder op. Tegelijkertijd heeft hij zich wel sterk verzet tegen de Malinese staatsgreep in mei, de tweede in korte tijd. Hoe kan hij dat met elkaar rijmen? „Met veel moeite”, zegt Airault, met een lachje. „Hij probeert de kritiek daarover dan ook zoveel mogelijk te ontwijken.”

Stabiliteit

Hier is het realpolitiek die de doorslag geeft, vervolgt Airault. „Macron accepteert de situatie in Tsjaad in naam van de stabiliteit, gezien de situatie in de buurlanden: in Soedan heerst een fragiel overgangsbewind, de Centraal-Afrikaanse Republiek is in totale chaos met overal gewapende troepen en je hebt de dreiging in Niger, een belangrijke partner van Frankrijk. Als je dan niet samenwerkt met Tsjaad, verliest Frankrijk zijn invloed in West-Afrika. Ook het leger zegt: we kunnen met hem samenwerken, de nieuwe leider is er één van ons.”

Airault vertelt hoezeer Macron nog „een maagd” was op het gebied van defensie toen hij in 2017 aantrad. Hij wilde geen president zijn die zich door de militairen in „een corset” liet dwingen, maar inmiddels luistert hij goed naar ze.

„Het leger is altijd voor aanwezigheid in de Sahel geweest, vanwege de continuïteit en om manschappen te blijven trainen in gevechtssituaties. Vergeet ook de financiële belangen niet: een kapitein die in Frankrijk 4.000 tot 5.000 euro verdient, krijgt in buitenlandse operaties 20.000 per maand, onder meer vanwege de risico’s. Macron zal ook nooit de grote Franse legerbases in Senegal en Ivoorkust opheffen.”

Wat de Rwandese leider Kagame betreft: ja, hij is een autocraat, zegt Airault. „Maar economisch gezien is hij een liberaal, net als Macron, en hij staat niet bekend als corrupt. Bovendien is hij net zo’n grote voorstander van multilaterale oplossingen als Macron. Belangrijker misschien is dat media in Frankrijk lang niet zo kritisch over Kagame schrijven als over autocraten in andere landen. En beeldvorming is belangrijk voor hem, hij is „très médiathique” . De kritiek op Macrons tegenstrijdigheid komt vooral van activisten in het Franstalige deel van Afrika. Daar ligt hij niet wakker van.”

Duidelijk is wel dat Macron moeilijker van Françafrique afkomt dan hij zou willen. „Hij gaat voor de troepen uit, als Napoleon, maar die troepen volgen hem niet altijd. Er zijn veel krachten die de zaken willen laten zoals ze zijn: hoge ambtenaren, militairen, museumdirecteuren, en Afrikaanse leiders, zoals de Ivoriaanse president Alassane Ouattara, die de cfa-munt intact wil houden omdat dit inflatie buiten de deur houdt. Om een beleid van zestig jaar Françafrique te veranderen, is één mandaat als president simpelweg niet genoeg.”

Françafrique Warme banden Het was de latere president van Ivoorkust Félix Houphouët-Boigny die in 1955 de term Françafrique muntte, om – dan nog liefkozend – de band tussen Frankrijk en diens Afrikaanse (ex)-kolonies te beschrijven. Vijf jaar later werd zijn land onafhankelijk, en werd hij president. Dat bleef hij 33 jaar, tot zijn dood in 1993, waardoor hij bij uitstek symbool staat voor de hechte band met Frankrijk. Later kreeg de term vooral een negatieve lading, en verwees het naar de vaak clandestiene operaties die in de (ex-)kolonies werden uitgevoerd om de economische en geopolitieke belangen van Frankrijk veilig te stellen. Sinds 1960, vooral in de decennia vóór de val van de Berlijnse Muur, pleegden Franse troepen meer dan veertig militaire interventies in Afrika, om pro-westerse Afrikaanse leiders in het zadel te helpen of te houden. Anders dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk hoeft het parlement in Frankrijk geen toestemming te geven voor een interventie. President na president bepaalde het Afrikabeleid, in nauw overleg met het bedrijfsleven, de geheime dienst en bepaalde Afrika-adviseurs. Zoals de zakenman Jacques Foccart, (‘monsieur Afrique’) tussen 1960 en 1974, en Jean-Christophe Mitterrand (‘Papamadit’ – Papa zei me) die tussen 1986 en 1992 zijn vader François Mitterrand adviseerde over Afrika. Emmanuel Macron laat, als verklaard tegenstander van Françafrique, zich over Afrika adviseren door onder andere een adviesraad van prominente Fransen met een Afrikaanse achtergrond, een primeur. Maar in hoeverre hij naar hen luistert is niet duidelijk.