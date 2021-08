Links laat Rutte koud

Het had iets aandoenlijks, die pogingen zaterdag van PvdA en GroenLinks om bij VVD en CDA in een beter blaadje te komen. Lilianne Ploumen was ervoor naar een andere kapper gegaan, Jesse Klaver had zijn beste pak – nu nog zonder stropdas – aangetrokken. De paringsdans kon beginnen – wat hun betreft.

Maar thuis zaten Mark Rutte en Wopke Hoekstra onaangedaan naar de livestreams te kijken. Af en toe belden ze elkaar even.

„Ze trekken wel een erg grote broek aan”, zei Rutte dan. „Haar geduld is op! Het kabinet is moreel failliet! Ze wil dolgraag een kabinet zónder VVD, zegt ze, maar gelukkig heeft ze toch begrepen dat regeren met dit moreel failliete zooitje onvermijdelijk is voor de PvdA.”

„Maar ze houdt helemaal niet van jullie”, grinnikte Hoekstra, en hij citeerde: ‘Van liefde tussen de VVD en mij is geen sprake.’ Klaver zei ook al zoiets: „Niet omdat ik Mark Rutte zo’n aardige man vind’.”

„Het eigenaardige is dat ik hen wel aardige lui vind, al moet ik toegeven dat ik bijna iedereen best aardig vind, ook Geert Wilders”, zei Rutte. „Alleen moet ik er niet aan dénken dat ik met PvdA én GroenLinks ga regeren. Eéntje kan nog wel, die geef je gewoon enkele vette ministersposten en verder heb je geen last meer van ze - met Diederik Samsom heb ik het altijd gewéldig kunnen vinden. Maar alle twee wil ik niet, dat geeft te veel gezeik, met dat mens van Kaag erbij.”

„Vervelend mens”, beaamde Hoekstra. „Ik mag lijden dat ze nog flink op haar bek gaat met die Afghaanse toestanden.”

„Hoho, dat kan op het hele kabinet terugslaan”, zei Rutte. „Maar gelukkig zijn we toch al demissionair. Heerlijk is dat. Het voelt als een soort vakantie: je bent vrij, maar je wordt toch doorbetaald.”

„Geloof jij dat PvdA en GroenLinks werkelijk willen fuseren”, vroeg Hoekstra.

„Ze zullen wel moeten, net als jullie destijds. Daar blijft in de oppositie niets meer van over als ze in hun eentje doorgaan. Dat voelen ze goed aan, maar daar hoeven wij toch niet aan mee te werken? We moeten ze gewoon in de oppositie drukken.”

„En Klaver eventueel losweken met een baantje in het kabinet?”

„Hij is er ijdel genoeg voor”, zei Rutte. „Heb je ook gemerkt dat hij niets uitsluit? We moeten hem blijven paaien. Hoe ga jij trouwens?”

Het bleef bedenkelijk lang stil. „Problemen genoeg”, zuchtte Hoekstra.

„Misschien moeten jullie straks óók gaan fuseren”, lachte Rutte. „Met Omtzigt! Hahaha!”

Het grapje viel dood. „Wat nu?” vroeg Hoekstra. „Hoe gaan jullie dat gedoe van PvdA en GroenLinks verder ondermijnen?”

„Is al geregeld”, zei Rutte. „We sturen Henk Kamp zondag naar het tv-programma Buitenhof. Die maakt er op een bedaarde manier volledig gehakt van. Henk lult zich overal uit. Hij praat over Afghanistan alsof het er pas fout is gegaan nadat hij als minister van Defensie was vertrokken. Dan kun je wat!”

„Een politiek natuurtalent”, knikte Hoekstra. „Jammer dat hij nu een functie elders heeft.”

„Zo eindigen we allemaal”, zei Rutte peinzend. Maar hij veerde snel weer op. „Henk zal na overleg met mij in Buitenhof pleiten voor een extraparlementair kabinet, en weet je wie hij als premier ziet?”