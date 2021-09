Kanye’s ‘Donda’ ontroert en daagt weer uit

Drie jaar nadat hij een nieuwe standaard zette door albums van zeven tracks en een speelduur van rond het half uur uit te brengen, schiet Kanye West helemaal de andere kant op. Wie het langverwachte Donda in zijn geheel wil beluisteren, dient daar bijna twee uur voor uit te trekken.

27 nummers prijken er maar liefst op de tracklist. Het is een heel andere plaat geworden dan die West een maand voor de release liet horen in het Mercedes Benz Stadium in Atlanta. Hij bivakkeerde zelfs nog een tijdje in een tot slaapkamer annex studio omgetoverd materiaalhok in het stadion. Daar bleef hij aan het album sleutelen, omdat hij zelf niet tevreden was over wat hij tijdens het stadionoptreden had laten horen. Dat maakte nieuwsgierig.

Met zijn eerste zes albums bepaalde West steeds eigenhandig waar hiphop zich heen bewoog. Of het nou zijn chipmunk-soul uit begin 2000 was, grootse futuristische stadion-hiphop of een verstoord synthesizer-geluid; Kanye was een decennium lang dé trendsetter binnen de popmuziek.

Wangedrag

Maar de laatste jaren overschaduwde zijn persoonlijke wangedrag zijn middelmatige studio-output. Zo kwam hij in het nieuws vanwege zijn bizarre pro-Trump-toespraak in het tv-programma Saturday Night Live. Ook beweerde hij dat slavernij een keuze is geweest. Maar met dit nieuwe album weet West zijn muzikale status te herstellen.

Donda, vernoemd naar zijn moeder, is een collage van de uiteenlopende ideeën van West. Hij lijkt letterlijk alles richting de luisteraar te smijten, om vervolgens maar te kijken wat er beklijft. De eurodance uit zijn ‘Graduation’-tijd, vervormde samples en auto-tune; eerdere succesvolle en kenmerkende elementen keren terug. Er klinkt onheilspellende trap op ‘Off The Grid’ en old school r&b in ‘Believe What I Say’, dat gebouwd is rond stemsamples van Lauryn Hill.

Met ‘Jesus Lord’ levert hij een bijna negen minuten durend middenstuk, waarin hij zijn mentale worstelingen blootlegt. „I know I made a promise that I’d never let the reaper in/ But lately I been losing all my deepest friends/ Lately I been swimming in the deepest end”, rapt hij haast radeloos. Kanye rouwt („If I talk to Christ can I bring my mother back to life?”), en bespreekt de tragedie die racisme oplevert. De track overstijgt de rest van het album met gemak.

Gecodeerd labyrint

Ook nummers als ‘Moon’ en ‘Remote Control’ kunnen direct tot zijn beste werk gerekend worden. Daartegenover staan de vreemde intro (‘Donda’ in allerlei rekbare vormen uitgesproken) en het nietszeggende ‘Junya’. Ook de toegevoegde alternatieve versies van een aantal nummers voegen niks toe. En waarom hij figuren als DaBaby (gay-shaming), Marilyn Manson (verwikkeld in rechtszaken omtrent verkrachting) en Chris Brown (meermaals beschuldigd van mishandeling) laat opdraven op een album dat de naam van zijn moeder draagt, is totaal onduidelijk.

Het is vooral véél, waardoor je een luisterbeurt het beste opknipt. Maar met zo veel nieuwe Kanye-muziek is er genoeg materiaal uit te pakken door fans in de komende weken en maanden. Wat voor de toevallige toehoorder kan klinken als een te lang durende dump van half afgewerkte muzikale ideeën, is eigenlijk een gecodeerd labyrint van betekenis. Met glansrollen voor God en zijn moeder. Kanye ontroert en daagt weer uit. Het grote uitpluizen kan beginnen.

Hiphop Kanye West – Donda. ●●●●●

