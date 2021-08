Kabinet zet coronasteun vanaf 1 oktober stop

De regering stopt vanaf 1 oktober grotendeels met het ondersteunen van bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Onder meer de loonregeling NOW, de vastelastencompensatie TVL en de zelfstandigensubsidie Tozo worden geschrapt, heeft het kabinet maandag aangekondigd. Via de steunpakketten is sinds maart vorig jaar ruim 80 miljard euro bij getroffen ondernemers beland.

Niet alle coronahulp komt te vervallen. Het kabinet werkt aan een speciale steunregeling voor nachtclubs en discotheken. Zij zijn de afgelopen anderhalf jaar vrijwel continu gesloten geweest, en zullen ook na 1 oktober voorlopig dicht moeten blijven. Volgens de regering is het „zeer complex” om een steunpakket speciaal voor de nachtsector op te zetten. Het „vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties”, aldus het kabinet. Ook een paar regelingen die ondernemers makkelijker aan leningen moeten helpen, blijven voorlopig nog van kracht.

Als reden om met het grootste deel van de steun te stoppen, noemt de regering de positieve economische vooruitzichten. Het CPB gaat uit van een economische groei van 3,8 procent dit jaar. „De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten.”

Belastingschuld

Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober ook geen uitstel meer aanvragen voor het betalen van hun belasting. Uiterlijk vanaf 1 oktober volgend jaar moeten ze de schuld gaan terugbetalen die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Daar hebben ze dan vijf jaar de tijd voor. Volgens de overheid hebben ondernemers nu nog voor zo’n 20 miljard euro aan corona-belastingschuld open staan. Vooral in de horeca en de detailhandel zijn de schulden hoog opgelopen.

De belangrijkste regelingen, de NOW en de TVL, hielpen ondernemers die vanwege corona het grootste deel van hun omzet hadden zien wegvallen. Via de NOW konden ze geld krijgen om het salaris van hun personeel toch te kunnen betalen. De TVL was er voor de vaste lasten. Dankzij de overheidssteun waren er tijdens de coronacrisis uitzonderlijk weinig faillissementen - bedrijfsopheffingen niet meegerekend.