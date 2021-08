Kabelradioluisteraar moet mee met de ‘vooruitgang’

Uit duizenden analoge radio’s die gebruik maken van het analoge radiosignaal dat door kabelbedrijf Ziggo wordt doorgegeven, klinkt uiterlijk aan het einde van het jaar alleen nog stilte. De kabelgigant schakelt gefaseerd per regio het signaal uit. Afhankelijk van de regio zijn vijf á tien procent van het aantal abonnees gebruikers van de kabelradio.

Het kabelbedrijf biedt zijn klanten alternatieven, zoals een digitale ontvanger waardoor de radio FM-signaal kan ontvangen, of het luisteren naar de radio via de televisie. Daarnaast zijn er legio opties, zoals radio beluisteren via internet, een smartphone of via DAB.

Die oplossingen gaan echter niet op voor Rory Blokzijl uit Almere. „We hebben een losse versterker, een cd-speler, losse boxen: alles is met elkaar verbonden. Heel modern is dat niet, maar het werkt heel goed”, lacht Blokzijl. „Ik woon in een goed geïsoleerd huis: de wifi werkt ook slecht. In het huis kunnen wij geen FM of DAB ontvangen. Bovendien ziet een losse antenne aansluiten er niet uit”, zegt Blokzijl. „De andere opties klinken, qua geluid, enorm ruk.”

Ruimtevullend geluid

Talloze, soms tientallen euro’s kostende, oplossingen heeft zij samen met haar partner al geprobeerd. Een oplossing zoals internetradio of radio via een Bluetoothspeaker noemt zij „matig”. „Het is geen ruimtevullend geluid, terwijl onze installatie zo is afgesteld dat het geluid overal goed klinkt.”

Het kabelbedrijf suggereerde dat ze dan maar radio moest luisteren via haar mediabox en de televisie. „Maar wie laat nou de hele dag zijn televisie aanstaan? Ik niet. Het is klinkklare onzin, er wordt voor ons, als klanten, een eenzijdige beslissing genomen.”

Ruim negentig procent van de gebruikers van de kabelradio „is inmiddels overgestapt op digitale alternatieven met kraakhelder geluid”, zegt een woordvoerder van Ziggo. „De omschakeling stelt ons in staat om de snelheid van het internet verder te verhogen.” Ziggo is de laatste landelijke partij die nog analoge radio via de kabel aanbiedt in Nederland.

„Zodra bekend werd dat Ziggo de kabelradio ging uitschakelen, zijn we aan de slag gegaan”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5. De zender is, onder meer, te ontvangen via de kabelradio, maar niet via de ouderwetse, maar nog veelgebruikte FM. Als doelgroep heeft het radiostation de 55-plusser en juist die groep gebruikt vaak nog verouderde apparatuur. „We hebben heel goed en direct contact met Ziggo, zo weten we precies wanneer welke regio wordt uitgeschakeld.” In de programmering besteedt de zender uitgebreid aandacht aan de op handen zijnde uitschakeling. Vanuit de omroepen die uitzenden op de zender zijn medewerkers beschikbaar „om te zorgen dat iedere vraag persoonlijk beantwoord wordt”.

Erfstuk van opa en oma

Op de website van de zender prijkt een uitgebreide Q&A over de afschakeling. „Wij hielden ons hart vast toen Rotterdam, de eerste echt grote regio, aan de beurt was. Het blijkt dat onze luisteraars goed voorbereid zijn, en moeite willen doen om ons te blijven ontvangen”, zegt De Vries.

„Eigenlijk krijgen we, na het uitschakelen van een regio, bijzonder weinig vragen binnen van luisteraars”, zegt hij. Door het „goede contact” met het kabelbedrijf kan De Vries precies zeggen hoe ver het proces gevorderd is. „We ontvingen een uitgebreide tabel. 44 procent van alle aansluitingen van Ziggo zijn uitgeschakeld”, voegt De Vries toe.

Door het uitschakelen van het analoge signaal, werkt de antieke radio uit de jaren zestig in het ouderlijk huis van student Ferdinand Pipers niet meer. „Het is een erfstuk van mijn opa en oma. Het is zó antiek, dat ik er geen moderne kabels op kan aansluiten.” Een FM-ontvanger werkt dus niet. „Een paar zenders werken nog wel, het signaal wordt echter steeds zwakker. Het is een aflopende zaak, vrees ik”, zegt hij.

De Consumentenbond ontving sinds april dertig meldingen over het uitgeschakelde signaal. „Wij hebben begrip voor de stap. Hoewel het vervelend is voor (een kleine) groep consumenten hoort het ook bij de vooruitgang”, zegt een woordvoerder. „Je kunt verouderde techniek nu eenmaal niet eindeloos in stand houden omdat een groep consumenten eraan blijft vasthouden.”