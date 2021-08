In het Baskisch conflict zijn sommige slachtoffers meer slachtoffer dan andere

Zo eenvoudig maak je een bombrief. Hier het explosief, in die hoek de batterij, daar de wasknijper en de draadjes. Voorzichtig vastmaken aan de rand van de envelop. Als die wordt losgetrokken, wordt de boel geactiveerd. Stef Biemans kijkt zijn ogen uit in Baskenland. De man die hem een cursus bombrieven voor beginners geeft, is zelf geen terrorist: hij trainde Baskische postbodes in het herkennen van gevaarlijke post.

Brieven aan de rest van Spanje (VPRO) gaat over verdeeldheid in Spanje. Tien jaar nadat de afscheidingsbeweging ETA het geweld afzwoer, wilde de voor Brieven aan Andalusië met de Nipkowschijf bekroonde programmamaker weten hoe er nu tegen de Baskische zaak wordt aangekeken. Hij schreef brieven aan Basken met die vraag, maar veel respons kreeg hij in eerste instantie niet. Pas toen hij verklaarde aan de kant van ‘de slachtoffers’ te staan, kwamen er antwoorden: „Want iedereen beschouwt zichzelf als slachtoffer”, zegt Biemans, die zijn scherpzinnigheid graag opdient in een saus van zachtmoedigheid.

Bombrievenspecialist

De uitzending was fraai gecomponeerd rondom het thema post. In de openingsbeelden zagen we een postbode dik ingepakt tegen de stromende Baskische regen zijn ronde doen. Bij elk huis blafte een hond, wat de postbode niet deerde. Maar toen Biemans ETA ter sprake bracht, klapte hij dicht. „Het Baskisch conflict, hier bij de post? Ik weet niet waar je het over hebt. ETA? Wij zijn er om de post te bezorgen.”

Niet dat postbodes veilig waren. De bombrievenspecialist vertelt over een man die in 1985 werd gedood. „Postbodes hadden nooit betrokken mogen raken. Die moeten post bezorgen. Liefdesbrieven, geboorte- en overlijdenskaarten.” Bitter: „De boodschapper doden, dat is de perverse metafoor waarin we ten onder gaan.”

In de loop van de gesprekken lijkt het geduld van Biemans met de Baskische nationalisten af te nemen, ook al omdat met name de ETA-sympathisanten amper reflecteren op het geweld, dat 800 mensen het leven kostte. Sommige slachtoffers zijn meer slachtoffer dan andere. Hij maakt ook een mooi portret van Etzozi, een vrouw die een meelevend kaartje stuurde aan een ETA-gevangene, die ver buiten Baskenland gevangen wordt gehouden. Een paar jaar na dat kaartje heeft ze vier multomappen met post en twee kinderen van hem.

Haar oudste dochter probeert het gemis van haar vader aan de telefoon te vullen met een uitgesponnen beschrijving van haar nieuwe kleren. Etzozi bladert door de mappen met brieven, begint spontaan te zingen als ze bij het liedje komt dat haar man voor haar schreef – over de eenzaamheid in de cel.

Su miembro

Biemans bezoekt ook een journalist die zijn duim verloor door een bombrief, die hij opende toen hij net uit de douche kwam, „zoals mijn moeder me op de aarde zette”. Een stoel ving een deel van de klap op, waardoor de man „su miembro„ behield – wie met de weloverwogen tastende Biemans praat, verliest zijn schroom.

Uitgebreid spreekt hij een man wiens moeder door een brandbom van ETA werd gedood. Hij woont nog in hetzelfde dorp, zijn kinderen zitten op de sportclub met de kinderen van de groep die zijn moeder doodde. Twee van de aanslagplegers kregen vijftig jaar gevangenisstraf. „Ik krijg in het dorp het gevoel dat mensen mij dat verwijten.”

Aan het eind van de uitzending haalt Biemans een opmerking van Gandhi aan, over de onmogelijkheid om handen te schudden met een gebalde vuist. Hij verbindt die met de blijvende verdeeldheid onder de Basken. „Als je sorry zegt, zegt iemand misschien: geef elkaar nu maar even een handje. Dan heb je al die tijd voor niks je vuist gebald.”