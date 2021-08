In deze Vuelta is nog van alles mogelijk

Met nog een week voor de boeg lijkt de strijd om de eindzege in de Ronde van Spanje te gaan tussen de winnaar van de laatste twee edities, de Sloveen Primoz Roglic, de Spanjaard Enric Mas en de Colombiaan Miguel Angel López.

De rode leiderstrui is na de vijftiende etappe, zondag gewonnen door Rafal Majka, nog altijd in handen van Odd Christian Eiking. Maar de Noorse renner, die vier jaar geleden door zijn ploeg uit de Vuelta werd gezet wegens drankgebruik, heeft zijn koppositie alleen te danken aan de tijdwinst die hij boekte in de tiende etappe.

Een serieuze bedreiging voor de klassementsrenners vormt Eiking niet. Met nog twee bergetappes en een tijdrit te gaan in de slotweek heeft de Noor 1.36 minuut voorsprong op Roglic (Jumbo-Visma), momenteel derde in het klassement. Dan volgen de twee renners van het Spaanse Movistar, Mas (2.11) en López (3.04). De achterstand van de twee troeven van team Ineos, Egan Bernal (4.21) en Adam Yates (4.34) lijkt te groot.

Majka kwam zondag, na een 87 kilometer lange solo, als eerste over de finish in El Barraco. Steven Kruijswijk eindigde als tweede, op bijna anderhalve minuut van de Poolse renner. Voor Majka is het zijn eerste etappezege in de Vuelta sinds 2017. De ervaren klimmer van Team Emirates won in zijn carrière onder meer drie etappes in de Tour de France.

Kruijswijk op jacht

Majka vertrok zondag met de Italiaan Fabio Aru uit een grote kopgroep waarin ook Kruijswijk, Wout Poels, Thymen Arensman en Martijn Tusveld zaten. Aru kon het tempo niet volgen. Kruijswijk ging alleen op jacht naar de Pool en maakte de achterstand deels goed. Maar de voorsprong van Majka in de lange klim van de Puerto de Mijares bleef zo’n anderhalve minuut. Het peloton reed op zo’n zes minuten van de koploper. Ook op de relatief korte slotklim, de Puerto San Juan de Nava, gaf Majka niets toe. In het peloton viel Adam Yates aan. De Brit kwam als vierde over de finish, op 2.42 minuten van Majka, en pakte daarmee 15 seconden terug op de overige klassementsrenners.

De overwinning in de veertiende etappe ging zaterdag naar Romain Bardet. De dertigjarige Fransman kwam na de zware en enerverende bergrit van Don Benito naar Pico Villuercas solo aan. Bardet had 44 seconden voorsprong op de Spanjaard Jesús Herrada, die de Australiër Jay Vine versloeg in de sprint om de tweede plek. Voor Bardet was het zijn eerste etappezege in de Vuelta. In de Ronde van Frankrijk won hij drie ritten.

Maandag is een rustdag. Op woensdag en donderdag zal de strijd tussen de klassementsrenners in de bergen losbarsten. En zondag wordt deze editie van de Vuelta afgesloten met een individuele tijdrit van 33,8 kilometer naar Santiago de Compostella.

Ladies Tour Eindzege voor Van den Broek-Blaak, Vos wint slotrit Chantal van den Broek-Blaak heeft zich zondag verzekerd van de eindzege in de Ladies Tour, een koers die deel uitmaakt van de World Tour. In 2016 won de Nederlandse wielrenster de wedstrijd ook al. „Je moet van alles een beetje kunnen om deze ronde te winnen. Ik weet nu dat ik in vorm naar het EK, WK en Parijs-Roubaix ga en ben ook gewoon blij deze etappekoers in eigen land te winnen”, zei Van den Broek-Blaak. De overwinning in de slotrit ging naar Marianne Vos, haar derde etappezege in de Ladies Tour. De renster van Jumbo-Visma was in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes en Amy Pieters. Vos keek tevreden terug. „Ik heb er het maximale uitgehaald. In de tijdrit en door de val in de etappe naar Weert verloor ik te veel tijd om voor het eindklassement mee te doen. Maar dat was vooraf nooit het doel.”