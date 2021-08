Ik zou alleen positieve dingen denken

Er viel een kastanje uit de boom, recht voor mijn voeten. De bolster keihard en stekelig als een zeemijn. Het was zondagochtend, en ik maakte een wandeling over landgoed Beeckestijn, onder de rook van Tata Steel. De nazomerbosgeur mengde zich met een vleugje grafiet, en in de verte klonken kerkklokken.

De laatste keer dat ik een kerkdienst bijwoonde, zat ik nog op een katholieke basisschool. Mijn vriendinnetjes deden communie, en vroegen of ik ook wilde. Omwille van de cadeaus overwoog ik het kort. Maar ik zag er het nut niet van in. De grootste pestkop uit mijn klas had ook communie gedaan en hij was nog steeds even stom. Op zondag Vroom en doordeweeks Dreesmann – het was een opmerking die ik vorige week weer voorbij hoorde komen tijdens de Harskamp-rellen. Maar zelfs de grap had iets treurigs, nu V&D allang ter ziele was.

Ik keek naar de kastanje en dacht aan Klein-Mannetje, hoofdpersoon uit enkele prentenboeken van Max Velthuijs. In Klein-Mannetje vindt het geluk vindt hij een klavertje vier. Klein-Mannetje is door het dolle heen: het geluk zal hem nu toelachen. Hij gaat met het klaverblad uit wandelen, en wordt door de ene na de andere ramp getroffen. Hij valt in het water, krijgt een kastanje op zijn hoofd. Maar Klein-Mannetje blijft lachen. ‘Wat heb ik toch weer geluk! Had ik mijn klavertje niet gehad, dan was ik nu hartstikke dood!’

Ik besloot de kastanje te zien als aanmoediging voor mijn innerlijk Klein-Mannetje. Tijdens de wandeling zou ik alleen aan positieve dingen denken. Dat bleek lastiger dan gedacht. De noordenwind wakkerde aan, de chemische geur zorgde voor hoofdpijn. Het regende, ik was ongesteld, ik miste een arm om me heen.

Ik pauzeerde bij de restanten van mijn lievelingsboom. Tot een jaar geleden was het de woudreus van Beeckestijn: een beuk van minstens 250 jaar oud, die boven de andere bomen uittorende. Zijn kroon was zo kronkelig en groen dat ik hem Broccolihoofd had gedoopt. Maar één van de takken was hol en valgevaarlijk, en net onder die tak liep een wandelpad. En dus werd Broccolihoofd ‘gekandelaberd’: de groene tooi eraf. De stam bleef achter, als droevig memento mori.

Ik troostte mezelf met de wetenschap dat beuken de schijnheilige eikels onder de bomen zijn. Ze zien er fraai uit, maar domineren met hun afgevallen bladeren de bosbodem zó dat er niets anders meer kan groeien. Een individuele beuk valt mee. Maar als érgens angst voor vreemdelingen heerst, dan is het in een beukenbos. Aan de vruchten herken je de boom, aan z’n daden herken je de mens. Doordeweeks rel, op zondag reli.

Ik wandelde verder en trapte vol in een hondendrol. De geur verdrong de stank van Tata Steel. Wat een geluk! En dat zonder klavertje vier.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en viel deze zomer enkele keren in als columnist. Dit was de laatste aflevering.