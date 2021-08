Hoge golven en ondergelopen straten door orkaan Ida in zuidwest VS

Noodweer Ondergelopen straten, afgewaaide daken en hoge golven. Met windsnelheden tot 230 kilometer per uur teisterde orkaan Ida zondag meerdere kustplaatsen van de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi. Zeker één iemand is door het noodweer om het leven gekomen. Deze persoon werd in Louisiana dodelijk getroffen door een boom. De storm zorgt daarnaast voor veel overlast. Honderdduizenden inwoners van New Orleans (Louisiana) zitten momenteel zonder airco in de zinderende zomerhitte.