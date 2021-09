Groenlandse Vikingen bouwden vooral met drijfhout

Hoe bouw je een huis of een boot op een eiland waar geen grote bomen groeien? Voor die uitdaging zagen de Vikingen zich geplaatst die vanaf het einde van de tiende eeuw Groenland koloniseerden. De lokale flora bestond voornamelijk uit struiken en boompjes die niet meer dan een halve meter tot drie meter hoog werden, waaronder de zachte berk, de groene els en de jeneverbes. Dat de Groenlandse Noormannen er toch in slaagden ruim vier eeuwen lang hun gemeenschap draaiende te houden, was te danken aan aangespoeld hout, blijkt uit een analyse van Lísabet Guðmundsdóttir van de universiteit van IJsland in Reykjavik. Haar studie verscheen vorige week in het Journal of Archaeological Science.

De Vikingen vestigden zich in Groenland op twee plekken: de Oostelijke Nederzetting (Eystribygð) en de Westelijke Nederzetting (Vestribygð). Guðmundsdóttir onderzocht in totaal 8.552 houtfragmenten die archeologen hier hebben aangetroffen op vijf vindplaatsen, waaronder de bisschoppelijke hoeve van Garðar (tegenwoordig Igaliku). Het ging om restanten van gebruiksvoorwerpen, maar ook om meubels en bouwmateriaal. Haar conclusie: van al dit hout was slechts 36 procent van het eiland afkomstig, de rest kwam van allochtone boomsoorten. Dat werpt de vraag op: hoe belandde dit hout op Groenland?

Lariks, den en spar

De dertiende-eeuwse Noorse Konungs skuggsjá (Vorstenspiegel) vermeldde dat zaken als ijzer en timmerhout allemaal werden geïmporteerd, maar Guðmundsdóttir komt tot een andere conclusie. Zij stelt dat 62 procent van haar materiaal is aangespoeld op de kust. Slechts 0,5 procent is door de Vikingen geïmporteerd. (Van de resterende 1,5 procent was de herkomst onduidelijk). Het drijfhout bestond voornamelijk uit lariks, grove den en spar. De belangrijkste geïmporteerde houtsoort was de eik. Dit exclusieve hout werd met name aangetroffen rondom de bisschoppelijke hoeve.

Groenland ligt ideaal voor de aanvoer van grote hoeveelheden drijfhout uit Noord-Amerika en Siberië, laat Guðmundsdóttir zien. Bomen die daar in rivieren belanden, bijvoorbeeld door erosie, dobberen naar de Framstraat (ten zuiden van de Noordelijke IJszee), waarna de Oost-Groenlandstroom ze meevoert langs de oostkust van het eiland. Na het zuidelijkste puntje te hebben gerond, zorgt de West-Groenlandstroom ervoor dat het drijfhout uiteindelijk op de westkust belandt. Daar deden tussen 985 en 1450 strandjuttende Vikingen er hun voordeel mee.

Nu is het natuurlijk ook mogelijk dat zij dit hout importeerden vanuit Noord-Amerika; het is bekend dat de Noormannen hier geweest zijn. Guðmundsdóttir stelt echter dat de lariksen, sparren en dennen op Groenland belandden als drijfhout en niet als handelswaar, omdat het percentage van deze houtsoorten in de Vikingnederzettingen overeenkomt met de hoeveelheden die zijn aangetroffen in nederzettingen die door Inuit werden bewoond. Van deze mensen staat vast dat zij niet in staat waren om hout in te voeren en van drijfhout afhankelijk waren.