Documentaire ‘The Forbidden Reel’ bevat fascinerende fragmenten uit vijftig jaar Afghaanse cinema

Dinsdag 31 augustus verlaten het Amerikaanse leger en andere internationale troepen definitief Afghanistan. Daarna begint er wéér een nieuw hoofdstuk in de toch al tumultueuze geschiedenis van het land. Die roerige geschiedenis is ook vastgelegd in Afghaanse bioscoopjournaals, documentaires en fictiefilms. Fraaie fragmenten zijn te zien in de documentaire The Forbidden Reel (Ariel Nasr, 2019), te bekijken op de onlangs gelanceerde Eye Film Player, een Video on Demand-platform van Eye Filmmuseum.

The Forbidden Reel ging in wereldpremière tijdens het IDFA van 2019 maar is weer uiterst relevant. Ariel Nasrs documentaire biedt een dwarsdoorsnede uit de Afghaanse (film)geschiedenis en bevat tevens het opwekkende verhaal hoe het Afghaanse filmarchief behouden bleef, ondanks pogingen van de Taliban om de films uit het archief van staatsinstituut Afghan Film te verbranden.

Afghan Film werd in 1968 opgericht om de productie van Afghaanse films op gang te brengen. Onder auspiciën van Afghan Film werden er bioscoopjournaals gemaakt, waarin onder meer het reilen en zeilen van koning Zahir Shah aan bod kwam, die Afghanistan moderniseerde. Later werden er ook speelfilms en documentaires gemaakt.

The Forbidden Reel bevat fascinerende fragmenten uit vijftig jaar Afghaanse cinema, met aandacht voor de verschillende periodes: het bewind van Shah, de staatsgreep van Daoud Khan die van Afghanistan een republiek maakte, de communistische invasie (of bevrijding zoals sommigen het zagen), het verzet tegen de Russen door de mujahedeen (onder aanvoering van verzetsstrijder Ahmed Shah Massoud), de onderlinge strijd van verschillende rebellengroepen in Kabul en de opkomst van de Taliban.

Gouden Tijdperk

Daarnaast sprak Ariel Nasr, zoon van een Canadese moeder en Afghaanse vader, met een aantal Afghaanse regisseurs die bij Afghan Film betrokken waren, onder wie ‘Engineer’ Latif Ahmadi, Siddiq Barmak (bekend van Osama, 2003) en Yusuf Jannesar, cameraman bij de film unit van de vanuit de Panjshirvallei opererende Massoud. De geschiedenis herhaalt zich, want vanuit dezelfde vallei biedt zijn zoon Ahmad Massoud nu verzet tegen de Taliban. Zijn legendarische vader kwam in 2001 om bij een zelfmoordaanslag door Al-Qaida.

Nasr interviewt ook actrice Yasmin Yarmal, ster in menig film van Latif Ahmadi. Zij vertelt dat zij na de opkomst van de Taliban haar naam veranderde naar Saleha, uit angst voor repercussies. Onder het Russische bewind hadden vrouwen veel vrijheid – en mochten ze dus in films optreden – na de komst van de Taliban was dat afgelopen. Filmmaakster en kunstenares Mariam Ghani, die in Amerika woont en werkt, voorziet alles van (film)historische context. Zij is de dochter van de onlangs halsoverkop uit Afghanistan gevluchte president Ashraf Ghani. Mariam Ghani spreekt over „verschillende Afghanistans”, er is niet één monolithisch beeld van Afghanistan zoals wij in het Westen meestal voorgeschoteld krijgen.

Regisseur Ahmadi, jarenlang ook hoofd van Afghan Film, ziet de jaren na de communistische coup als „het Gouden Tijdperk van de Afghaanse cinema”. De Russen gaven Afghan Film een ruim budget en ondanks censuur was er relatief veel vrijheid. Een vrijheid waar de Afghaanse Burgeroorlog (1989-2001) en de opkomst van de Taliban een einde aan maakten. Toen zij een volledig kapotgeschoten Kabul overnamen, dreigden ze: „Als de bioscopen weer opengaan, zullen rivieren van bloed door Kabul stromen.”

Beeld uit de film Epic of Love (Latif Ahmadi, 1986). Beeld Eye Filmmuseum Actrice Yasmin Yarmal in de film Epic of Love (Latif Ahmadi, 1986). Beeld Eye Filmmuseum Kapotgeschoten Kabul (1996). Beeld uit de documentaire House of History, 1996.

Uniek filmerfgoed

In 1996 wilde de Taliban het archief van Afghan Film in de fik steken, waar nota bene hun hoofd Radio & Televisie een stokje voor stak. Hij was een filmliefhebber en waarschuwde het personeel van Afghan Film over wat zijn bazen van plan waren. Met gevaar voor eigen leven verplaatsten enkele medewerkers de vele filmblikken met Afghaanse films en zetten er een valse wand voor. Toen de Taliban kwam, werden er wel films verbrand, maar dat waren kopieën van oude Russische en Bollywoodfilms, geen unieke exemplaren. De verstopte Afghaanse films – in totaal 6000 filmblikken – werden gelukkig niet opgemerkt door de Taliban en bleven behouden.

Dit is het unieke filmerfgoed waarvan Ariel Nasr er een twintigtal digitaliseerde en clips als strooigoed in zijn film gebruikt. Het is prachtig materiaal, van poëtische speelfilms en Afghaanse arthouse tot groezelige videobeelden van Massouds jihad en onthutsende beelden van een totaal kapotgeschoten Kabul. De clips smaken naar meer, van sommige zou je wel de hele film willen zien, maar de digitalisering is nog niet helemaal afgerond. Hopelijk blijven die films ook nu weer bewaard, maar helemaal gerust kun je hier niet op zijn nu de Taliban Afghanistan opnieuw in razend tempo heroverd hebben.

The Forbidden Reel is voor € 3,50 te zien via de Een Q&A met Ariel Nasr is te bekijken op is voor € 3,50 te zien via de Eye Film Player is te bekijken op YouTube . Inl: player.eyefilm.nl