Deze modeplant is een beetje een diva

Met haar bijna zilveren stippen, die lijken op penseelstreken, weet ze al de ogen op zich te vestigen. En dan zijn er ook nog haar diepgroene, lange bladeren met rood-paarse onderkant, en de trosjes witte bloemen die ze elk jaar produceert.

Decennia terug was ze al mateloos populair. Je vond haar in huiskamers met oranje-gele-bruine cirkels op het behang. Naast haar hing een pot met een sprietjesplant in een gemacrameed netje, een papyrus flankeerde de zitkuil. Net als eigenlijk alle groene huisgenoten raakte ze in de jaren tachtig volledig uit de gratie. Strak was modern, planten waren voor geitenwollensokkendragers.

Gelukkig is het bij trends een kwestie van komen en gaan en weer terugkomen en is de huisplant terug. Groene vingers zijn in sommige kringen hipper dan gelakte nagels. Met een eigen ‘urban jungle’ kan je laten zien dat je zorgzaam bent én begaan met de wereld – zelfs als het alleen voor de socials is.

Ook de van oorsprong Braziliaanse Begonia maculata, ook wel polkadot-begonia genoemd, is weer een graag geziene gast in interieurs. Ze maakt saaie ruimtes spannender en valt zelfs tussen de meest bonte en eclectische verzamelingen nog op.

Alleen al onder de hashtag #polkadotbegonia zijn op Instagram ruim 13.400 berichten aan haar gewijd

Je ziet haar vaak naast een Monstera deliciosa, de modeplant met gaten in de bladeren, inmiddels een behoorlijk cliché, schitteren in interieurs in Scandinavische stijl. Ze poseert met interieurinfluencers en staat model voor geïllustreerde posters die op Etsy worden verkocht. Het is niet voor niets dat alleen al onder de hashtag #polkadotbegonia op Instagram ruim 13.400 berichten aan haar zijn gewijd.

Een beetje een diva is ze wel. Geef haar gekookt, afgekoeld water – als je dat niet doet krijgt ze kalkvlekken – dat je om haar heen dient te sproeien, dus niet direct óp haar. Van natte voeten houdt ze ook al niet; houd het daarom op een klein beetje water tegelijk en zorg voor een goede drainage. In de lente en de zomer heeft ze graag extra plantenvoeding. Als je heel erg je best voor haar doet, en haar ook nog elk jaar of om het jaar verhuist naar een 20 procent grotere pot, kan ze wel twee meter hoog worden. Deze schoonheid is giftig, dus pas op met kinderen en huisdieren.

