WHO bezorgd om stagnatie vaccinatiegraad in Europese landen

Kabinet zet coronasteun vanaf 1 oktober stop De regering stopt vanaf 1 oktober grotendeels met het ondersteunen van bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Onder meer de loonregeling NOW, de vastelastencompensatie TVL en de zelfstandigensubsidie Tozo worden geschrapt, heeft het kabinet maandag aangekondigd. Lees hier het hele nieuwsbericht over het stopzetten van de coronasteun

2.213 positieve coronatests geregistreerd: lichte daling Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2.213 meldingen van positieve coronatests binnengekomen. Dat zijn er iets minder dan zondag, toen het er ongeveer honderd meer waren. Ook ten opzichte van een week geleden is er sprake van een lichte afname. Het aantal positieve tests schommelt sinds begin deze maand tussen de twee- à drieduizend per dag. Het voorbije etmaal registreerde het RIVM twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Deze mensen zijn niet per se ook in de afgelopen 24 uur overleden: net als positieve tests worden sterfgevallen vaak met enige vertraging doorgegeven.

WHO: zorgwekkende stagnatie van vaccinatiegraad Europa In Europa is sprake van een zorgwekkende „stagnatie” in de vaccinatiegraad. Dat heeft WHO-directeur voor Europa Hans Kluge maandag gezegd, melden persbureaus AFP en ANP. Wereldgezondheidsorganisatie-baas Kluge zegt dat als er niks verandert volgens een „betrouwbare berekening” vóór 1 december nog eens 236.000 Europeanen aan Covid-19 zullen overlijden. Tot nu toe kende Europa 1,3 miljoen corona-sterfgevallen. Kluge vindt dan ook dat de derde prik niet als een „luxe booster” gezien moet worden, maar als een goede manier om kwetsbaren te beschermen. Het aantal coronasterfgevallen in Europa nam volgens de WHO-directeur vorige week toe met 11 procent. En de vaccinatiegraad groeit juist minder snel dan voorheen, zegt Kluge; het gevolg van vaccintekorten en gebrekkige vaccinatiebereidheid in sommige landen. De WHO-baas vindt dat rijke landen vaccins moeten delen met staten die met tekorten kampen. Volgens cijfers van persbureau AFP is nog niet de helft van de Europeanen volledig gevaccineerd. Onder inwoners van lidstaten van de Europese Unie ligt dat percentage een stukje hoger; bijna 59 procent. En terwijl van de zorgverleners in heel Europa volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ongeveer 75 procent volledig gevaccineerd is, staat dat percentage in sommige landen op slechts 10 procent.

Ziekenhuisbezetting neemt met 47 toe tot 689 coronapatiënten Het aantal mensen dat in ziekenhuizen is opgenomen vanwege Covid-19 is van zondag op maandag met 47 toegenomen tot een totaal van 689 patiënten. Het gaat om een toename onder patiënten die op de reguliere afdelingen liggen, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care ligt, liep de afgelopen 24 uur juist terug. Op de IC’s liggen nu 220 patiënten, 4 minder dan gisteren. De algehele ziekenhuisbezetting vanwege Covid-19 schommelt al een aantal dagen tussen de 600 en 700 patiënten.

‘Zeker vijf mbo-instellingen geven komend schooljaar online les, ondanks Kamermotie’ Zeker vijf mbo-instellingen zullen vanaf komend schooljaar een deel van hun onderwijs online geven. Dat blijkt maandag uit navraag van de Volkskrant. Het besluit druist in tegen een onlangs aangenomen Tweede Kamermotie, waarin fysiek onderwijs als norm wordt gesteld. Aanleiding voor de motie was het besluit van mbo-instelling Albeda (Rijnmond, 21.000 studenten) om ook na de coronacrisis gedeeltelijk online onderwijs te geven. Uit de rondgang van de Volkskrant blijkt dat Albeda daarin niet alleen staat. Ook het MBO Utrecht (vijfduizend studenten), het Graafschap College (Doetinchem, negenduizend), het ROC A12 (Ede, zesduizend) en het Deltion College (Zwolle, negentienduizend) beginnen dit schooljaar met vakken die geheel of gedeeltelijk online worden gegeven. Hoeveel lessen online worden gegeven, verschilt per instelling en opleiding. ‘Hoge uitzondering’

De mbo-besturen zeggen tegen de Volkskrant dat online lesgeven grote voordelen heeft. Zo zou er meer tijd overblijven om lessen in kleine groepjes op locatie aan te bieden. Hoewel de basis van het lespakket fysiek onderwijs blijft, aldus de besturen, zouden vakken als Nederlands en Engels geschikt zijn om (gedeeltelijk) online aan te bieden. SP-Kamerlid Peter Kwint, die deze zomer de motie indiende om alleen bij hoge uitzondering digitaal les te geven, zegt tegen de Volkskrant te bekijken of de politiek „dwingender” kan zijn tegenover onderwijsinstellingen. „We investeren nu niet voor niets massaal miljarden voor inloopprogramma’s vanwege onderwijsachterstanden. Als online onderwijs zo perfect werkte, was dat niet nodig geweest.”

Een lerares in Amsterdam geeft online les in een leeg klaslokaal. Foto Koen van Weel/ANP