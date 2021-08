Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor Decembermoorden

De Surinaamse krijgsraad heeft oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws maandag. De rechters handhaven daarmee de straf die Bouterse in 2019 in eerste aanleg kreeg opgelegd. Ook heeft de krijgsraad vooralsnog opnieuw geen gevangenneming gelast, wat zou betekenen dat de oud-president niet vastgezet wordt.

Na zijn eerste proces, waarbij Bouterse nooit aanwezig was, tekende de oud-president verzet aan. Hierdoor moest de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling nemen. Toen de raad hem maandag dezelfde straf oplegde, was de 75-jarige Bouterse opnieuw niet aanwezig. Hij had zich ziek gemeld. Bij het uitspreken van de strafeis in juli was Bouterse wel aanwezig. Hij sprak toen van een „bevooroordeeld strafproces”.

Bouterse is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. Die moorden vonden plaats op 9 december 1982 en zijn de geschiedenisboeken ingegaan als de Decembermoorden. De advocaat van de oud-president heeft al aangegeven dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis van maandag, meldt Starnieuws. Als hij dit inderdaad doet, betekent dit dat het Surinaamse Hof van Justitie de zaak moet gaan behandelen.

Volgens advocaat Gerard Spong, die zich jarenlang heeft hardgemaakt voor het Decembermoordenproces, zal zo’n hoger beroep „uitstel van executie” zijn. De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht. Hij had dit vonnis verwacht, zegt hij tegen persbureau ANP. „Er lag al een uitvoerig verstekvonnis aan ten grondslag met 56 bewijsmiddelen. Daar was geen speld tussen te krijgen.”