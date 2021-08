Maas maakt een rondreis om te praten over de toekomst van Afghanistan. Volgens persbureau Reuters is Oezbekistan bereid om de grenzen te openen voor mensen die de Taliban willen ontvluchten en op de Duitse evacuatielijst staan. Dat heeft Maas tegen journalisten gezegd vlak voor vertrek. Hij benadrukte dat de militaire evacuatiemissie dan wel bijna voorbij is, maar dat het werk voor Duitsland nog niet is afgelopen.

Duitsland onderzoekt mogelijkheden om mensen op andere manieren uit Afghanistan te evacueren, bijvoorbeeld over land. Dat is een van de onderwerpen die de Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken maandag in Tasjkent bespreekt, de hoofdstad van Oezbekistan. Dat meldt hij op Twitter . Verdere details worden nog onderhandeld.

De luchtaanval was gericht op een vermoede zelfmoordterrorist van IS-K, een regionale tak van IS, die het zou hebben voorzien op de luchthaven. Die persoon zou bij de aanval zijn gedood. Een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten, Bill Urban, stelde zondag in een verklaring dat „de grote hoeveelheid explosief materiaal” mogelijk burgerslachtoffers heeft gemaakt, maar noemde geen aantallen.

Bij een Amerikaanse drone-aanval zondag op een lid van IS-Khorasan zouden negen leden van één familie, onder wie zes kinderen, zijn gedood. Dat zegt een familielid maandag tegen CNN . Ook The New York Times spreekt op basis van Afghaanse bronnen van negen burgerdoden. Het Amerikaanse leger meldde aanvankelijk geen aanwijzingen te hebben dat bij de aanval burgers zijn omgekomen. Later op de dag hebben de VS dat beeld bijgesteld.

Raketinslagen in Kabul, ‘vijf andere aanvallen door VS voorkomen’

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandag meerdere raketten ingeslagen. Dat melden persbureaus AP en Reuters. Het is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval, evenmin of er slachtoffers zijn gevallen. De raketten troffen de wijk Salim Karwan, nabij de luchthaven in Kabul. Een anonieme getuige zegt tegen AP dat er drie explosies klonken, gevolgd door een flits in de lucht.

Of de raketten eigenlijk waren gericht op de luchthaven is niet duidelijk. Bronnen binnen de Amerikaanse regering zeggen tegen Reuters en CNN dat Amerikaans luchtafweergeschut maandag vijf raketten heeft onderschept die op het vliegveld in Kabul waren afgevuurd. Vermoedelijk is IS-K verantwoordelijk voor de aanval. In een verklaring van het Witte Huis staat dat president Joe Biden is geïnformeerd over „de raketaanval op Hamid Karzai International in Kabul”.

De situatie in de hoofdstad is gespannen. Vorige week donderdag kwamen bij een zelfmoordaanslag van IS-K, een regionale tak van Islamitische Staat, buiten de luchthaven zeker 182 mensen om het leven, onder wie dertien Amerikaanse militairen. Zondag hebben de VS in Kabul een drone-aanval uitgevoerd, waarbij zeker één lid van IS-K zou zijn gedood.