Achtbaanrit door de duinen van Zandvoort

Met een stok en een nepbaard komt hij op zijn raceauto af gestrompeld. Jack Brabham is tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en veertig jaar oud – té oud, volgens sommigen. Hier in Zandvoort, op deze zomerse zondag in 1966, wil hij de draak steken met zijn critici. Brabham lacht naar de camera’s, doet zijn baard af, klimt in zijn cockpit en scheurt bij het vallen van de startvlag de duinen in.

Tweeënhalf uur later draagt hij de lauwerkrans. De Australiër heeft het hele veld op minimaal één ronde achterstand gereden. Eenvoudige overwinning? Schijn bedriegt. „Ik schoot Brabham ooit aan op Zandvoort”, vertelt journalist Rob Wiedenhoff, die de Formule 1 vanaf begin jaren zestig volgt. „Ik vroeg of hij op mijn kaartje van het circuit wilde zetten welke versnellingen hij gebruikte in de bochten. Hij schreef erbij: very difficult.”

Zandvoort: een circuit met een reputatie. Dertig officiële Formule 1-races, negentien winnaars. Twee coureurs die tijdens de Grote Prijs van Nederland om het leven kwamen. Komend weekend, als de Formule 1 met de Dutch Grand Prix voor het eerst in 36 jaar neerstrijkt in Zandvoort, keert de sport terug naar één van zijn meest historische locaties.

Al ver voor het Max Verstappen-tijdperk raakte Zandvoort stevig verankerd in de autosportcanon. Waaraan heeft het circuit zijn plek daarin te danken? Oftewel: wat is de ziel van Zandvoort?

Het circuit is eind jaren veertig gebouwd op oorlogspuin. Brokstukken van de jugendstilpanden aan de door de Duitsers afgebroken Zandvoortse boulevard dienden als fundering voor een ruim vier kilometer lange racebaan door de duinen, die in 1948 open ging – het eerste permanente racecircuit van Nederland – en vanaf 1952 deel uitmaakte van het WK Formule 1.

Garages

Het ging er in die beginjaren eenvoudig aan toe, om niet te zeggen: kneuterig. Op Zandvoort waren geen geschikte pitboxen, dus stonden de auto’s tussen de bedrijven door bij garages in het dorp. Wiedenhoff (80) liep in 1958 na de race terug naar het station, toen een van de F1-wagens over straat voorbij kwam, aan een sleepkabel achter een busje. „Ik heb nog even in de cockpit gekeken, en daarna werd-ie weer verder gesleept.”

In Zandvoort ontmoette het brave, burgerlijke Nederland van na de oorlog het overrompelende en luidruchtige spektakelcircus van de Formule 1. Mannen in pak en stropdas keken opeengepakt tussen het helmgras naar de voorbijrazende auto’s. „Er was in de naoorlogse jaren niet veel”, zegt Wiedenhoff. „Dus Zandvoort was echt een dagje uit. De mannen gingen naar het circuit, de vrouwen naar het strand.”

Graham Hill rijdt voor Mike Spence in 1966. Foto Geoff Goddard / The GP

Wie een beetje handig was, wist waar je onder het hek kon doorglippen om gratis naar de race te kijken. Wiedenhoff stond in 1960 urenlang tussen de fotografen, op een armlengte van de langsrazende auto’s, nadat hij zich naar binnen had gebluft. „Ik had geen kaartje maar wel een camera. Toen heb ik een fotograaf met allemaal camera’s aangesproken die voorbijkwam. Al pratend liepen we zo langs de toegangscontrole.”

Het parcours, op vijf minuten lopen van het strand, slingerde over heuvels en door duinpannen. De zeewind blies af en toe wat zand op het asfalt. Het circuit kreeg er zijn eigen, unieke sfeer door. Waar Monaco zijn casino’s en luxe jachten had, had Zandvoort zijn met tienduizenden toeschouwers gevulde duintoppen.

Veel Formule 1-coureurs verbleven pal aan de boulevard in hotel Bouwes, een pand van bruine bakstenen met een minigolfbaan. „Op donderdag kwam iedereen binnenwaaien, maandag gingen ze weer weg. Je kwam ze overal tegen in de strandtenten”, vertelt Johan Beerepoot (82), in de jaren zeventig directeur van het circuit. In die tijd verrees er overigens ook een nieuw, modern pitgebouw, waar alle ruimte was om aan de auto's te sleutelen. „Het romantische, van de Formule 1-teams die ’s avonds in garages in het dorp zaten te sleutelen, ging er toen wel vanaf.”

Achtbaanrit

De ligging en de sfeer van het circuit waren niet de enige factoren die Zandvoort bijzonder maakten. De baan zelf was snel, een achtbaanrit vol lange, verraderlijke bochten, in één adem te noemen met klassieke circuits als Spa en Silverstone, en daarom geliefd bij coureurs.

„Als je op Zandvoort reed, had je pas écht het gevoel dat je een racewagen bestuurde”, vertelt Derek Warwick. De Britse oud-F1-coureur, tussen 1981 en 1993 goed voor 147 Grands Prix en vier podiumplekken, was er begin jaren tachtig een paar keer bij op Zandvoort. Warwick, nu 67, deed ook mee aan de voorlopig laatste Nederlandse grand prix, in 1985.

Fysiek hoorde Zandvoort tot de uitdagendste circuits, herinnert Warwick zich. „Hoewel het een lang recht stuk had, kon je amper uitrusten”, vertelt hij via een videoverbinding uit Engeland. „Je moest ontzettend hard werken. Het remmen was heel zwaar, je was continu aan het schakelen. En destijds hadden we nog geen stuurbekrachtiging.”

Op Zandvoort rijden, zeker in de woeste, moeilijk bestuurbare turbowagens met meer dan 1.000 pk uit Warwicks tijd, was een enorme uitdaging. „Veel snelle bochten, de baan was ontzettend smal, ruimte om fouten te maken had je niet. Het was gewoon fantastisch.”

Zandvoort had ook een donkere kant. Zware ongevallen hoorden tot ver in de jaren tachtig bij de Formule 1 – het onvergeeflijke duinencircuit was geen uitzondering.

Neem alleen al de Tarzanbocht, de langzame haarspeldbocht naar rechts aan het einde van start/finish. Heel wat auto’s denderden er in de loop van de jaren in volle vaart rechtdoor. In 1960 weigerden de remmen van de Amerikaan Dan Gurney, waarna hij met zijn auto tientallen meters de duinen in tuimelde, om uiteindelijk middenin een groep tienerjongens te belanden. Een van hen werd dodelijk getroffen. In 1982 vloog de Franse coureur René Arnoux op dezelfde plek bijna de tribune in, nadat het gas van zijn Renault was blijven hangen.

Het grootste drama speelde zich af tijdens de Grand Prix van 1973. Rob Wiedenhoff bekeek de race langs het circuit en zag plotseling achter de duinen rook opstijgen. „Ik stond naast Jenny, de vrouw van de Nederlandse Formule 1-coureur Gijs van Lennep. Het was een panisch moment voor haar. Gelukkig kwam Gijs even later weer voorbij. Maar je wist dat het fout was.”

In de verongelukte auto zat Roger Williamson, een 25-jarige Brit. Door een klapband crashte hij op hoge snelheid in de vangrail. Zijn rode auto kwam ondersteboven tot stilstand, brandend. Williamson, ongedeerd, zat vast. Baancommissarissen en coureur David Purley, die zijn auto aan de kant had gezet, probeerden Williamson te redden. Maar de vlammen waren te heet, de poederblussers ontoereikend. Tv-kijkers die de race via de NOS live volgden, zagen Purley wanhopig proberen de auto om te duwen. Tevergeefs. Toen het vuur minuten later eindelijk was gedoofd, was Williamson gestikt.

David Purley vraagt om hulp voor de gecrashte Roger Williamson in 1973. Foto Cor Mooij

Williamson was niet de eerste Formule 1-dode op Zandvoort; drie jaar eerder was zijn landgenoot Piers Courage al omgekomen. Toch bleef het circuit na 1973 op het programma staan. Nog twaalf keer zou de Grand Prix van Nederland gehouden worden.

Stoffige troep

Halverwege de jaren tachtig was het circuit volgens toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone verworden tot een „stoffige troep”. Zandvoort voldeed niet meer aan de steeds hogere eisen van de Formule 1. Op de tribune moest je „een paar honderd gulden betalen om op een bescheten tegel te kunnen zitten”, tekende De Telegraaf op uit de mond van voormalig wedstrijdleider Ben Huisman. Renovatie was geen optie, want het circuit was zo goed als blut. Eind 1985 had Ecclestone er genoeg van. Hij schrapte Zandvoort van de kalender.

Onrust en controverse: ook dat was Zandvoort. Omwonenden bestreden de „geluidsterreur” van het circuit, en kregen in de jaren tachtig nieuwe geluidshinderwetten aan hun zijde. Voordat Ecclestone de race de nek omdraaide, was er sprake van geluidswallen die rond het circuit zouden verrijzen, en van met geluidsdempers uitgeruste F1-wagens.

Zesendertig jaar later is wat de discussie rondom de Formule 1-race op het circuit betreft weinig veranderd. Al ging het de afgelopen jaren minder over geluidsoverlast, en meer over CO2-uitstoot en de bescherming van zeldzame diersoorten in de duinen rondom de racebaan. Het laatste kort geding, over stikstofuitstoot, ligt luttele dagen voor de race nog bij de rechter.

Recentelijk kwam daar de onvrede bij in de muziek- en entertainmentwereld, die al twee festivalzomers heeft zien verdampen en zich nog eens extra geschoffeerd voelde toen circuiteigenaar Bernhard van Oranje artiesten vorige week vroeg gratis op te treden tijdens het raceweekend.

Verstappen-fans

Hoeveel van zijn vroegere ziel heeft Zandvoort verder nog over? Aan sfeer zal het bij de Grand Prix, met hordes Max Verstappen-fans op de tribune, niet ontbreken. Maar het zal anders aanvoelen dan in het verleden. Een Formule 1-race is geen simpel dagje uit meer, met tieners die door een gat in het hek naar binnen kunnen glippen en waar je, als je geluk hebt, een glimp van een F1-bolide kunt opvangen terwijl die over een met klinkers ingelegde straat wordt gesleept. Grands prix zijn tegenwoordig gelikte, tot in de puntjes geplande evenementen, onderdeel van een mondiale franchise waarin miljarden omgaan.

Als toeschouwer zie je de auto’s nog net zo dichtbij langsracen als vroeger – maar op een bepaalde manier is de afstand toch groter geworden.

En het circuit zelf? Dat is in de jaren tachtig deels afgebroken om plaats te maken voor een bungalowpark. Maar de Tarzanbocht en de spectaculairste, verraderlijkste baansecties in de duinen liggen er nog. Bovendien heeft het parcours er twee nieuwe, voor de Formule 1 unieke kombochten bijgekregen.

Inhalen wordt waarschijnlijk lastig. Zandvoort is nog net zo krap en bochtig als vroeger, terwijl de auto’s een stuk langer en breder zijn geworden.

Maar een uitdaging is Zandvoort des te meer. Langs de baan liggen geen brede uitloopstroken van asfalt, maar gras en grind. Elk foutje wordt meteen afgestraft. „De Formule 1 heeft dat soort circuits nodig”, zegt Warwick. „De rijders gaan het lastig krijgen. Ze zullen ruw wakker worden geschud.”