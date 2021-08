Totaalkitsch als headliner van festival Cultura Nova

Festival Cultura Nova viert feest: het beeldende kunst-, theater-, dans- en muziekfestival beleeft dit jaar zijn dertigste editie. In tegenstelling tot veel andere festivals organiseerde het Heerlense evenement vorig jaar ook een aflevering, zij het in beperkte vorm en in december in plaats van augustus. Maar in dit lustrumjaar is, op de anderhalve meter afstand na, alles weer bij het oude.

Cultura Nova richt zich in haar podiumkunstprogramma sterk op cross-overs: er is geen puur teksttoneel te zien, maar wel muziektheater en vooral veel beeldend theater. Van dat eerste is Papa’s liederen van Toneelgroep Maastricht een voorbeeld. Op basis van gesprekken met acteur Léon Ali Cifteci schreef Abdelkader Benali een monoloog van een Turkse man die zijn stervende vader, die als gastarbeider naar Nederland is gekomen, in het ziekenhuis bezoekt. Terwijl Cifteci zichzelf op de saz begeleidt en ook zingt, deelt hij zijn herinneringen aan zijn vader met het publiek.

De toon bleef echter te gemoedelijk. Cifteci is een warme verteller, maar steeds als het verhaal emoties bij hem opwekt, roept hij zichzelf tot de orde omdat hij niet ‘sentimenteel’ wil worden. Hierdoor is de speelstijl erg vlak en ongevaarlijk; de dieper liggende conflicten blijven met de mantel der liefde bedekt. Gecombineerd met de gezwollen, literaire taal van Benali (die bij voorbeeld een tiener de woorden ‘Waarom u wel de liederlijkheid, vader, en ik niet de barmhartigheid?’ in de mond legt) leverde het een wat inerte voorstelling op.

Bombastisch

Maar dit was nog altijd beter dan de totaalkitsch die het publiek daarna voorgeschoteld kreeg. Solus amor van het Hongaarse circusgezelschap Recirquel bestaat van de eerste tot de laatste scène uit bombast dat tot zulke overspannen hoogtes is opgevoerd dat Cirque du Soleil er voor zou terugdeinzen. Percussie, violen en koorzang bieden het publiek geen moment rust, de choreografieën schakelen tussen ernstig uitgevoerd showballet en nog ernstigere acrobatiek en de performers maken iedere beweging en iedere blik gewichtig.

Lees ook dit interview met theatermakers Sonja van Ojen en Hendrik Kegels: ‘Ik vind het mooi als theater troost biedt’

Het zou misschien nog enigszins te verdragen zijn als al dat muzikale en visuele geweld een inhoudelijk doel diende, maar de scènes die regisseur Bence Vági bedacht, zijn steevast flinterdun, een slap excuus om de eindeloze opvolging van acrobatische trucs in te kaderen. Het enige lichtpunt in tachtig minuten hol entertainment is de prachtige ijsbeer die poppenspeler Janni Younge voor de voorstelling ontwierp. Het beest speelt met zijn natuurgetrouwe bewegingen moeiteloos alle andere performers van de vloer.

Schemergebied

Gelukkig was er nog één voorstelling te gaan: NACHT van het poëzie- en performancecollectief PANDA. Bij aanvang word je door theatermaker Merlijn Huntjens meegenomen naar een bureau, waar hij met je in gesprek gaat over slaap, dromen en de nacht. Vervolgens word je in een bijzonder vormgegeven koepel op een bedje gelegd om naar een audio-ervaring te luisteren, waarin eveneens het schemergebied tussen dromen en waken centraal staat. Door de persoonlijke insteek in het begin weten Huntjens en medemaker Nina Willems een intieme sfeer te creëren, die je opnieuw over je nachtelijke bewustzijn doet nadenken. Zo vormt NACHT het subtiele hoogtepunt van een verder wat teleurstellende festivaldag.

Festival / Cultura Nova 2021. Gezien 28/08, Heerlen. Festival duurt nog t/m 5 sept. Inl: Gezien 28/08, Heerlen. Festival duurt nog t/m 5 sept. Inl: cultura-nova.nl