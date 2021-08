Oud-voorzitter Internationaal Olympisch Comité Jacques Rogge overleden

Jacques Rogge, die het Internationaal Olympisch Comité voorzat van 2001 tot en met 2013, is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat maakte het IOC zondag bekend. De Belg was de achtste president van het comité.

Rogge begon zijn carrière in de sport met rugby, waarbij het voor het nationale team speelde. Later heeft hij ook als zeiler aan competities meegedaan, waarvoor hij aan de Olympische Spelen van 1968, 1972 en 1976 meedeed. De huidige president van het IOC, Thomas Bach, noemt Rogge een echte sportliefhebber. „Hij straalde die passie uit naar iedereen die hem kende. Zijn plezier in de sport was besmettelijk.”

Als hoofd van het comité zette Rogge zich onder andere in voor de preventie van dopinggebruik bij de spelen. In 2010, bij de spelen in Vancouver, werden dertig atleten tot persona non grata verklaard vanwege doping.

Lees ook dit interview met Rogge uit 2012: ‘Alternatief middelgrote en kleine landen’

Na zijn periode als IOC-president legde Rogge zich toe het stimuleren van sport onder jonge vluchtelingen. Daarvoor werd hij benoemd door de Verenigde Naties tot speciale ambassadeur voor jonge vluchtelingen en sport. In 2016 verscheen onder zijn toezicht voor het eerst een Olympisch Vluchtelingen Team, dat meedeed aan de Spelen in Rio de Janeiro.