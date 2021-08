Klapbanden, lege accu’s en fietsers in nood: wegenwacht Mike heeft een drukke zomer

„Nieuw incident: pompstation Oudenhorst A12, lekke band aanhanger.” Op een scherm in een houdertje boven het dashboard van wegenwacht Mike Konijnenberg (29) verschijnt een melding, de vijfde van de dag. „Dat is vast een caravan”, zegt de ANWB-hulpverlener van de regio Utrecht.

Twintig minuten rijden later blijkt dat inderdaad het geval. Pensionado’s Wiellie en Annelies Vermeulen waren op weg naar een camping in Kockengen, voor een weekje vakantie in eigen land, maar strandden met een klapband langs de snelweg. Ze zijn niet de enigen die dat deze zomer overkwam. De ANWB had het 3,5 procent drukker dan voorgaande jaren. Dagelijks komen er landelijk tussen de drieduizend en 3.500 hulpaanvragen binnen, Konijnenberg doet er tussen de zes en tien per dag.

Die drukte isdeels te wijten aan dat veel mensen besloten om deze zomer in Nederland te blijven vanwege de pandemie. Waar ze normaal pech zouden hebben in het buitenland, moet de ANWB er nu op af in Nederland. Bovendien stonden veel auto’s thuis lang stil vanwege het thuiswerken, waardoor ze kampen met opstartproblemen.

Net of we al op vakantie zijn! Annelies en Wiellie Vermeulen kijken toe hoe de ANWB hun banden wisselt

Dat overkwam een jonge softwaredeveloper uit Houten, die niet met zijn naam in de krant wil. Hij werkt sinds de coronacrisis thuis en zou vandaag eindelijk weer eens naar kantoor gaan, maar de auto startte niet. „Het leek zo handig, twee auto’s voor de deur”, zegt hij terwijl hij de spinnenwebben tussen de spiegel en het portier wegveegt. „Maar we hebben deze met het thuiswerken helemaal niet gebruikt”, zegt hij terwijl hij wijst naar zijn zwarte Opel Corsa.

Al die tijd stond de auto stil. En nu „kan de gezondheidstoestand van de accu niet erger”, weet wegenwacht Konijnenberg. 2,2 volt zit erin, dat moet ten minste twaalf zijn. En ook het ampèreniveau is ver beneden peil. Onherstelbaar beschadigd, oordeelt Konijnenberg. Uit een houten la in zijn volgebouwde gele bus haalt hij een nieuwe accu tevoorschijn. Kosten: 109 euro. Gratis advies: minimaal elke twee weken een half uur rijden met je auto, om leegloop van de accu te voorkomen.

Een accu wordt door de Wegenwacht onder handen genomen. Foto David van Dam

Net tovenarij

Konijnenberg doet dit werk nu anderhalf jaar. Daarvoor was hij monteur in een autogarage. Hij had al langer de ambitie om wegenwacht te worden. „Vanwege de combinatie van techniek en menselijke hulpverlening.” Hij is geïnteresseerd in mensen, wil altijd weten waar ze vandaan komen. In een notitieboekje schrijft hij alle incidenten en bijbehorende automodellen op. Tientallen pagina’s vol pechgevallen – waaraan hij deze donderdag zeven nieuwe gevallen toevoegde.

Niet alle incidenten zijn het gevolg van de pandemie. Oswin Schneeweisz strandde met zijn Land Rover langs de Driebergseweg in Zeist vanwege een probleem met de startblokkering van zijn autosleutel. Daarvoor moet hij naar de sleutelspecialist – als noodoplossing krijgt hij van wegenwacht Konijnenberg een rood draadje mee onder de motorkap. Houd die tegen de pluspool van de accu aan, en de motor start. „Net tovenarij”, zegt Schneeweisz, die anderhalf uur van huis verwijderd is. Hij heeft geen haast, maar moet wel op een gegeven moment met zijn drachtige hond naar de dierenarts.

Konijnenberg helpt ook weleens fietsers in nood: laatst kreeg hij een melding van twee fietsers bij wie de trapondersteuning was weggevallen. „Zij waren bezig met een tocht van veertig kilometer en zaten heel afgelegen. Een fietsenmaker op loopafstand was er niet, dus belden ze de ANWB. Tsja, ik weet ook niet wat ze anders hadden moeten doen”, vertelt hij onderweg naar Driebergen-Rijsenburg, waar een Opel Meriva met een lekke band wacht.

De gezondheidstoestand van de accu kon niet erger Mike Konijnenburg van de Wegenwacht

De pechvogels zijn Alie en Han Timmers. Althans, eerst alleen Alie, die haar man belde nadat ze een paar kilometer van huis stil kwam te staan. Hij stapte op de fiets, mét koffie voor Alie. Wegens de drukte staat het echtpaar al twee uur te wachten. Alie: „We wisselden elkaar af met koffie halen.”

De lekke band wekt de belangstelling van drie op straat spelende meisjes, die de weg oversteken „om het beter te kunnen zien”. Voor Konijnenberg is het minder spectaculair: de schade valt mee, er zat een „gemeen scherp schroefje” in, maar met een prop in de band kan het stel weer de weg op. Ze worden uitgezwaaid door de meisjes.

De Wegenwacht in de weer met een pechgeval. Foto David van Dam

Koekjes toegestopt

Zoveel geluk hebben de gepensioneerde Wiellie en Annelies Vermeulen niet met hun caravan. De lekke band ligt aan flarden. Het reservewiel dat onder de caravan hangt, komt uit 2004. Véél te oud, zegt Konijnenberg. „Banden moet je echt iedere vijf jaar omwisselen.” Het echtpaar moet voor nieuwe banden mee naar de servicecentrale van de Wegenwacht in Utrecht. „Gelukkig de goede kant op”, zegt Annelies.

Eenmaal daar wachten Annelies en Wiellie met een kopje koffie aan de picknicktafel, terwijl Konijnenberg de banden verwisselt. Annelies, zodra het begint te miezeren: „Net of we al op vakantie zijn!” Ze hebben er al twee binnenlandse vakanties op zitten, beide ook met de caravan. „Op een camping waar ze niet alleen dingen voor jongeren organiseren, maar ook voor ouderen. Zoals klootschieten, boerengolf, kruisboogschieten en fietsbingo. O, en jeu de boules.”

Als de banden zijn verwisseld, kan het echtpaar Vermeulen weer op pad. „Wij gaan genieten”, roepen ze Konijnenberg toe nadat ze hem een mandje met nectarines en koekjes hebben toegestopt, „voor onderweg”. Zijn dienst is bijna afgelopen, en op het scherm van Konijnenberg staan nog 22 incidenten in de omgeving Utrecht. Die zijn voor zijn collega’s van de avond- en nachtdienst.

