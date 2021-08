‘Het is tijd voor cultuurdrammers’

„Preek dat kunst essentieel is. Geloof, beheer en investeer.” Met die oproep van Ann Demeester, directeur van het Frans Halsmuseum, sloot zondagavond het officiële deel van Paradisodebat. In de Amsterdamse poptempel discussieerden nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer en cultuurbehartigers over hoe de cultuursector sterker uit de crisis kan komen en welke lessen er geleerd kunnen worden uit die crisis.

De meeste sprekers vonden dat het op 1 oktober aflopende corona-steunpakket voor de cultuursector moet worden verlengd. De Taskforce culturele en creatieve sector was dit weekend nog met de berekening gekomen dat door het gebrek aan publieksinkomsten het omzetverlies voor 2021 op 2,8 miljard uitkomt.

Meedenken en bevragen

Om uit de crisis te komen kwamen de cultuurmakers met voorstellen. Componist Merlijn Twaalfhoven pleitte ervoor dat kunstenaars meer betrokken moeten worden bij de wereldproblematiek. Kunstenaars hebben een lange termijnvisie omdat ze geen achterban hebben waaraan ze verantwoording hoeven af te leggen. Ook Imara Limon, conservator Amsterdam Museum, zette in op serieuze inspraak van kunstenaars in de politiek, opdat instituten en autoriteiten bevraagd kunnen worden en feeling wordt gehouden met wat er maatschappelijk speelt.

Architect Francesco Veenstra vond dat er meer gekeken moet worden naar wat kunst oplevert in plaats van wat het kost („investeren in plaats van subsidiëren”). Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het dat digitale kunstuitingen waarde hebben en dat we daar meer in moeten investeren, stelde Wouter van Ransbeek, directeur Internationaal Theater Amsterdam.

Calimero

Het ging natuurlijk om de antwoorden van de politiek-culturele woordvoerders die werden ondervraagd door journalist Aldith Hunkar. Lisa Westerveld (Groen Links) hoopte op een andere mindset , zodat er meer gekeken werd naar ‘brede’ welvaart, en dus naar wat iets oplevert in plaats van te kijken naar wat iets kost. Dat de politici het volgens de cultuursector hebben laten afweten, werd in twijfel getrokken door Pim van Strien (VVD). „Er was geen sprake van dédain voor cultuur, en de sector moest stoppen zich als een Calimero op te stellen”

Jorien Wuite (D66) vond wel dat het cultuurbeleid de afgelopen jaren te weifelend was geweest en te weinig progressief. Ze pleitte niet alleen voor een meerjarenplan voor cultuur die verder gaat dan een regeerakkoord, maar ook een verhoging van de cultuurbegroting. De 3,7 procent van het BNP die nu gaat naar media en cultuur, moet omhoog naar 4 procent. De schade die de cultuursector heeft opgelopen is evident. Nu moet dat vertaald worden naar rechtvaardiging van de steun. Het wordt tijd voor ‘cultuurdrammers’, concludeerde Hunkar.