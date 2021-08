Formule 1-fans verliezen in kletsnatte Ardennen

Met 28 kilometer werd het de kortste race uit de historie van de Formule 1. En Max Verstappen zal, als hij later terugkijkt op zijn carrière, niet met trots vertellen over zijn eerste zege op het circuit van Spa-Francorchamps, zijn ‘thuisrace’. De Nederlander won de door regen geteisterde Grand Prix van België louter op basis van de poleposition die hij zaterdag had veiliggesteld. De Brit George Russell werd verrassend tweede, voor zijn landgenoot Lewis Hamilton.

De race zelf was een farce, vooral voor de duizenden toeschouwers die urenlang tevergeefs wachtten terwijl de regen gestaag uit de hemel viel. De wedstrijd op het kletsnatte circuit in de Ardennen beperkte zich zondag daarom tot drie rondjes achter de safetycar, want racen was geen optie onder dergelijke condities. Het werd simpelweg te gevaarlijk geacht, door gladheid en slecht zicht als gevolg van opspattend water. „Je kon niet verder dan vijf meter voor je uitkijken”, zei regerend wereldkampioen Hamilton.

Opmaat naar Zandvoort

Hoe frustrerend het ook was voor de fans, veelal uitgedost in oranje en andere Verstappen-kleuren, de uitslag van de ‘race’ betekent wel een interessante opmaat naar de Grand Prix van Nederland, komende zondag, als de Formule 1 na 36 jaar terugkeert op het circuit van Zandvoort. Omdat op Spa-Francorchamps geen volledige race werd gereden werden de punten die de coureurs haalden gehalveerd. Verstappen kreeg dus 12,5 punt voor zijn zege, en naderde Hamilton (7,5 punt) in de strijd om het wereldkampioenschap tot op drie punten: 202,5 om 199,5. Als Verstappen in de Zandvoortse duinen voor Hamilton finisht heeft hij de leiding in het klassement terug. Een mooier vooruitzicht kan de organisatie in Zandvoort zich niet wensen bij de terugkeer van de koningsklasse op Nederlandse bodem. Voor wat het waard is: de weersverwachting voor komende zondag in dit deel van de lage landen is beduidend gunstiger dan wat Wallonië dit weekend te verstouwen kreeg.

Het was de voornaamste reden dat de meer dan 70.000 toeschouwers met een nare bijsmaak achterbleven, toen de rekening in Spa werd opgemaakt. Velen zaten al uren voor de race klaar voor een van de hoogtepunten van het racejaar. Maar de grijze motregen ontwikkelde zich in de loop van de middag tot een dik regengordijn dat vanuit Duitsland traag over de Ardennen trok. Weggedoken in plastic capes en schuilend onder paraplu’s zagen zij vanaf de spiegelgladde heuvels het water weglopen en de uren wegtikken, wanhopig turend naar gaatjes in het wolkendek.

De organisatie probeerde het twee keer, maar beide keren kwamen de racewagens niet achter de safetycar vandaan. Drieënhalf uur nadat de race officieel had moeten starten reden ze ruim twee rondjes over het glimmende asfalt, maar ook nu werd de pits snel weer opgezocht. Einde race, bevestigde de organisatie kort daarna.

Volgens de regels kon deze procedure door de beugel, maar onbevredigend was het wel. Onder anderen Lewis Hamilton nam het op voor de fans. „Ik hoop dat zij hun geld terugkrijgen”, sprak hij na afloop. Ook Verstappen voelde mee met zijn fans. „Het is een overwinning, maar zo wil je niet winnen. De credits gaan naar de fans, die de hele middag bleven in de kou en de regen. Dat zijn de echte winnaars.”