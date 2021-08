Dertig doden bij aanval Houthi’s op militaire basis Jemen

Zeker dertig mensen zijn zondag omgekomen bij een aanval op een militaire basis in Jemen. Volgens persbureau Reuters gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen op een basis van troepen van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in het zuidwesten van Jemen. Naast de omgekomen militairen zouden nog eens zestig mensen gewond zijn geraakt. Het is nog niet bekend of er ook burgers onder de slachtoffers zijn.

Volgens een woordvoerder van de coalitie hebben de Houthi’s zondag meerdere aanvallen uitgevoerd, met onder meer bewapende drones en raketten. Doelwit was de al-Anad-basis. Mogelijk loopt het dodental nog op. Het geweld volgt op de vastgelopen vredesbesprekingen tussen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie en de Houthi’s.

De oorlog in Jemen begon in 2014 toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Saana binnenvielen en de zittende regering van president Al Hadi verdreven. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten mengden zich in het conflict om Al Hadi weer aan de macht te brengen. Tot rust kwam het niet in het land, want sindsdien verzetten de Houthi’s zich tegen het regime en de troepen van de coalitie. Tienduizenden mensen zijn bij de strijd om het leven gekomen.