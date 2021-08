De moordmakelaar en zijn motorclub: ‘Keylows hoofdrol in de liquidaties’

De 25-jarige Amsterdammer Justin J. verlaat op dinsdagavond 31 januari 2017 om iets voor half elf ’t Calandje, een café in zo’n typische naoorlogse galerijflat in Amsterdam-West. Hij heeft moeilijke weken achter de rug en loopt nu naar een afspraak met twee jongens die daar alles van weten: Ferrel T. en Guyno O.

De jongemannen delen een geheim: ze waren een paar weken daarvoor betrokken bij een liquidatie in Utrecht waar per abuis niet het beoogde doelwit werd doodgeschoten, maar iemand anders. Justin is volgens een getuige vanwege een schuld onder druk gezet om de auto te besturen waarmee schutters Ferrel en Guyno zijn gevlucht na de liquidatie.

De vergismoord heeft tot grote onrust geleid in de onderwereld. Het slachtoffer, op straat bekend als Hakim Illi, is een telg uit een invloedrijke Utrechtse onderwereldfamilie. En al snel gaat het verhaal rond dat de opdrachtgever Ridouan Taghi is geweest. Taghi is een bekende van de familie van Hakim Illi en die familie eist dat zijn dood wordt vergolden. Ten koste van wie? Het antwoord volgt die dinsdagavond om 22.30 uur. Justin wordt op weg naar zijn afspraak, op nog geen vijf minuten lopen van café ’t Calandje, doodgeschoten in de Professor Casimirstraat.

De dagen daarna beseft nog vrijwel niemand de reikwijdte van deze moord. Zo wordt Justin twee dagen later in Het Parool – de krant is doorgaans goed geïnformeerd over de georganiseerde misdaad – omschreven als „een jongeman, die geen belangrijke rol speelde in het criminele circuit, tot voor kort in elk geval”. Die laatste toevoeging blijkt een rake. Achter de dood van Justin gaat een onderwereldintrige schuil die twee van de grootste strafzaken met elkaar verbindt die ooit in Nederland hebben gelopen: Marengo en Eris.

In het Marengo-liquidatieproces staan zeventien verdachten, onder wie Taghi, terecht voor zes moorden en meerdere pogingen daartoe. In de strafzaak Eris, die deze maandag begint in de extra beveiligde rechtbank De Bunker, zijn er maar liefst 21 verdachten. Achttien van hen waren lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Ferrel T. en Guyno O. worden om procedurele redenen separaat vervolgd voor hun rol in de moord op Justin J.

De Eris-zaak draait om vijf liquidaties in 2017 en het beramen van elf moorden. Hoofdverdachte is Delano R., beterbekend als ‘Keylow’. Als president van de motorclub én oprichter van de Haagse straatbende The Crips trad hij volgens het OM op als „makelaar in liquidaties”. Hij nam opdrachten voor liquidaties aan en zette het werk vervolgens uit, onder meer bij leden van zijn motorclub.

Vader in paniek

Zijn belangrijkste opdrachtgever was, zo stelt het OM, Ridouan Taghi. Die zou onder meer de moord op Justin hebben besteld als vergelding voor de vergismoord op Hakim Illi. Hoewel vier van de vijf liquidaties die Keylow coördineerde volgens het OM op bestelling van Taghi waren, wordt de in Vianen opgegroeide Marokkaanse Nederlander, vooralsnog niet vervolgd voor deze moorden. In het megaproces Eris, dat met 64 geplande zittingsdagen tot februari 2022 zal duren, richt justitie zich primair op de coördinator en uitvoerders van de liquidaties. Naast een groot aantal (gekraakte) berichten die de verdachten uitwisselden, leunt justitie daarbij op een kroongetuige: Tony de G., een ex-lid van Caloh Wagoh die betrokken was bij een aantal moorden.

Onder zijn straatnaam Keylow groeide de 51-jarige hoofdverdachte Delano R. uit tot een semi-bekende Nederlander. In de documentaire Crips, Strapped ’n strong uit 2009 pocht de geboren Surinamer over zijn criminele activiteiten en dat hij – wegens de kaping van een helikopter om een ‘homie’ te bevrijden – jaren vastzat. Hij verscheen bij De Wereld Draait Door en werkte tot zijn arrestatie in 2018 met Vice en RTL/Videoland aan een nooit verschenen docuserie die hij zou gaan presenteren.

Op 17 januari 2017 ontvangt Keylow een bericht van ene ‘Doghla’ dat een nieuwe draai aan zijn criminele carrière geeft: „Bro als jij zover bent met je mensen kunnen we aan tafel”, appt iemand op die dag aan Keylow. Volgens justitie gaat Roël T. schuil achter de bijnaam Doghla. Hij is de vader van Ferrel T., die betrokken was bij de vergismoord op Hakim Illi. Roël is prominent lid van Caloh Wagoh en heeft de hulp ingeroepen van oprichter Keylow, zo valt te lezen in het strafdossier Eris dat NRC heeft ingezien.

‘Soldaat’ moet worden geofferd

In de Utrechtse onderwereld wordt geroepen om wraak en volgens justitie moest daarom „een van de betrokken uitvoerders (‘soldaten’) worden geliquideerd”. Roël T. vreest dat zijn zoon Ferrel de ‘soldaat’ is die geofferd gaat worden voor de vergismoord. Volgens justitie voerde Ferrel vaker liquidaties uit voor Taghi.

Keylow ziet in de hulpkreet van Ferrels vader een uitgelezen kans om dat liquidatiewerk („die bv”) over te nemen. Met het wreken van de vergismoord kan hij zich bewijzen tegenover Taghi’s organisatie én nieuwe opdrachten binnenslepen. Het plan van Ferrels vader werkt: niet zijn zoon, maar Justin J. wordt vermoord – vermoedelijk ook omdat hij na de vergismoord niet meewerkte aan de liquidatie van het beoogde doelwit.

Kroongetuige Tony de G. kent de mannen via Caloh Wagoh en legt uit hoe het is gegaan. „Er waren grote fouten gemaakt door die zoon”, aldus de kroongetuige. „Ik weet dat Keylow toen de zoon heeft beschermd. Hij vertelde dat hij het stokje heeft overgenomen na die vergismoord.”

De lezing komt overeen met berichten die Keylow zelf verstuurde na de moord op Justin: „Mooiste is: die kleine kwam met zijn pa om me werk te geven, hahaha. Ik zeg ok maar geef die bv over als ik je help. Hij was zo in paniek en zei ja.”

Keylow wreekt een vergismoord en bewijst zich zo tegenover Taghi én sleept nieuwe opdrachten binnen

Uit berichtenverkeer leidt justitie af dat Keylow voor de liquidatie van Justin een bedrag van 26.500 euro heeft gekregen. Daarna gaat hij aan de slag als moordmakelaar voor de organisatie van Ridouan Taghi en volgen hogere bedragen. Tussen begin februari en september 2017 worden vijf liquidaties succesvol uitgevoerd en elf andere liquidaties beraamd. Vier van de vijf moorden linkt justitie aan Taghi, de andere moordopdracht komt uit het Turkse drugsmilieu.

De eerste aanslag die lukt, is op 17 april in Den Haag. Het slachtoffer, ene Farid, heeft volgens justitie ruzie gekregen omdat hij niet meer met Taghi wil samenwerken bij de cocaïnehandel. Een conflict binnen de cocaïnemaffia is ook de aanleiding voor de tweede voltooide moord die Keylow organiseert voor Taghi. Het gaat om de liquidatie van ene Jaïr die op 7 juli 2017 op het parkeerterrein bij het treinstation van Breukelen op klaarlichte dag wordt vermoord. De daders slagen erin te ontkomen, maar laten tal van sporen na in een vluchtauto. Die sporen leiden onder meer naar Tony de G., die de auto bestuurde. Hij wordt in het najaar aangehouden in Spanje en besluit uiteindelijk zijn verhaal te doen in ruil voor een kroongetuigedeal.

‘Club louter dekmantel’

Tony vertelt alles over zijn baas Keylow – de man die hem aanzette tot het meewerken aan liquidaties en hem als dank bedonderde. „Ze hebben me ook gouden koeien beloofd en bescherming. Uiteindelijk is er niks van waargemaakt. Dat is ook de reden dat ik nu hier zit”, vertelt Tony. Hij doet ook een boekje open over de in 2016 opgerichte motorclub Caloh Wagoh. Volgens de kroongetuige gebruikt Keylow die club alleen voor criminele activiteiten. „Hij heeft geen eens een motorrijbewijs. Hij heeft nog nooit op een motor gereden.”

Vlak na het rondkomen van Tony’s kroongetuigedeal, in november 2018, wordt Keylow aangehouden. In zijn woning vindt de politie een verzameling computers, harde schijven en andere gegevensdragers met berichten die teruggaan tot naar de moord op Justin. Het is een ongekende hoeveelheid belastend bewijsmateriaal over hemzelf en zijn medeverdachten.

Keylow, die alle beschuldigingen ontkent, blijkt niet alleen via versleutelde apps te hebben gecommuniceerd, tot genoegen van justitie heeft hij er ook foto’s en filmpjes van gemaakt. Het OM schakelt zelfs het Nederlands Forensisch Instituut in om te bewijzen dat de bruine duim op de filmpjes, die van Keylow is.

Wanneer de politie vraagt naar het waarom van die opnames, luidt het antwoord van Keylow dat hij een film maakte over liquidaties. „Ik heb een bedrijf voor film, muziek en entertainment. Ik heb ingezet bij grote maatschappijen zoals Netflix.” Keylow zou alleen niet bij een liquidatie gaan staan. „Voor de rest zou ik alles filmen.”

‘En dat is waar het moorden begint’

Uit de berichten blijkt dat Keylow het verhaal uit 2017 ook heeft besproken met ‘Last man standing’, volgens justitie een account van Ridouan Taghi. „Ik ben benaderd door Amerika”, appt Keylow. „Ze willen mij als host voor een crime-serie. [...] Voor mij super goed aan een kant want dan ben ik ‘wit’: zogenaamd uit de criminaliteit.” Taghi reageert wat sceptisch: „Hahahaha, sir. U weet, dat is heel fout als u echt door wil gaan in deze wereld [...], wij praten niet met kranten, tv etc.” Maar Keylow laat zich niet aftroeven. „Bij mij ligt het toch een beetje anders. Want ik word, zeg maar, ingehuurd om het te presenteren. Dus ’t schaadt me niet want ik praat niet over mezelf. Maar ik zet popo [politie] op verkeerde been.” Taghi: „Ja dat klopt.”

De televisieplannen van Keylow zijn geen grootspraak. NRC onthulde eerder dat hij voor Vice en RTL/Videoland aan een docuserie werkte. En volgens justitie is hij de vermomde hoofdpersoon OG Dred in de aflevering This isn’t Miami Vice van de Netflix-serie Dope. Die docu, opgenomen in 2018, laat zien dat de toenemende smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven leidt tot steeds meer geweld. „Als het fout gaat verlies je een hoop geld, begrijp je. En dat is waar het moorden begint en de problemen ontstaan”, vertelt OG Dred.

Het filmwerk is volgens justitie geen alibi voor Keylows betrokkenheid bij de onderwereldmoorden, integendeel. De documentaire bevat volgens justitie een beknopte samenvatting van de werkwijze van de groep rond Keylow. Zo wijden twee andere Caloh Wagoh-verdachten uit het Eris-proces volgens justitie voor de camera als ‘hitmen’ uit over hun modus operandi. Ze laten onder meer een Mac11 en een Scorpio zien: „automatische wapens om een klus snel te klaren”. „Mijn business is het elimineren van ratten.”, zegt een hen, verwijzend naar huurmoorden. „We krijgen een naam, een foto en een adres van iemand. De prijs is ongeveer 100.000 euro.”

Het Eris-proces begint deze week met het verhoor van kroongetuige Tony de G. die in tegenstelling tot Justin J., zijn chauffeurswerk voor een moordeskader overleefde door een deal te sluiten. Het is de verwachting dat hij de rol van Caloh Wagoh-voorman Keylow verder zal inkleuren. „Hij is de oprichter, hij runt de club”, zo verklaarde hij eerder. „De club doet afpersingen, rippen [drugsdiefstal], maar Keylows hoofdrol is eigenlijk de liquidaties.”

Adviseur Greg R. Dat de 73-jarige onderwereldveteraan Greg R. nog zou opduiken in een liquidatiezaak was voor velen een verrassing. Hij heeft volgens Tony de G. een rol gespeeld bij een moord op een Turkse man in Rotterdam. Ook zou hij als adviseur van Caloh Wagoh hebben geweten van de liquidaties die de club beraamde. Greg R., vader van de voor moord tot levenslang veroordeelde Jesse R., ontkent de beschuldigingen.

Kroongetuige Tony de G. Op jonge leeftijd belandt de geboren Schiedammer Tony de G. (36) in de criminaliteit. Dat hij zou eindigen als kroongetuige, kwam voor hem als een verrassing. Toen hij eenmaal betrokken raakte bij liquidaties, kon Tony niet meer terug en voelde hij zich verraden door zijn Caloh Wagoh-voorman en opdrachtgever Keylow.

Oprichter OG Keylow OG – Original Gangster – is de titel die Delano R. aannam bij de oprichting van Caloh Wagoh in 2016. Delano, beter bekend als Keylow, is in 1970 geboren in Suriname en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij wordt door justitie gezien als de leider van een criminele organisatie. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij liquidaties.