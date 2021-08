Ajax heeft voorin een luxeprobleem

Luxeproblemen. De moderne mens heeft ze steeds vaker. Oók Erik ten Hag. Maar waar de meesten verzuipen in het aanbod aan studies, kleding of series op Netflix, zal de trainer van Ajax dat op een heel ander vlak ervaren: rechtsbuitens.

Weinig voetbaltrainers in de Eredivisie zullen zoveel verschillende (goede) opties voor één positie hebben gehad als de coach van Ajax voor de rechtervleugel. Ruim genomen zijn het er vier, hoewel de meest recente toevoeging aan het kwartet nog op de tribune zit tijdens de thuiswedstrijd tegen Vitesse van zondagmiddag. Een 19-jarige jongen die ietwat verlegen om zich heen zwaait als hij na meerdere pogingen doorheeft dat het applaus dat weerklinkt als hij op de grote tv-schermen verschijnt, ook daadwerkelijk voor hem is bedoeld.

Mohamed Daramy heet hij. De van FC Kopenhagen overgekomen Deen ondertekende zaterdag een vijfjarig contract in Amsterdam. „Done deal”, meldde Ajax fier via Twitter. Transfersom: 12 miljoen euro. Ten Hag zou de speler na de wedstrijd omschrijven als een rechtsbenige aanvaller die vanaf links en rechts kan spelen. „Snel zonder en met bal.”

Omdat Ajax op de linkervleugel een rechtsbenige speler ontbeert, lijkt Daramy zich vooral te moeten focussen op die positie. Máár: daar staat aanvoerder Dusan Tadic al, de Serviër die sinds 2018 geen wedstrijd van Ajax heeft gemist. Daramy kan ook in de punt spelen, maar dat is het domein van Sébastien Haller. Blijft over: juist, de rechterflank. En daar had Ten Hag al David Neres, Antony of de eveneens deze zomer gekochte Steven Berghuis. Keuzes te over.

In tegenstelling tot de eerste twee competitieduels koos Ten Hag zondag niet voor Berghuis. De man die kantjes vol haatberichten ontving na zijn vertrek bij Feyenoord, was vorig weekend nog het middelpunt van kritiek na het magere gelijkspel bij FC Twente. Onzichtbaar, was het breed gedeelde oordeel, waarna de trainer benadrukte dat ook andere spelers zwak waren, wat klopte. Bovendien had Berghuis de week ervoor tegen NEC nog drie assists gegeven. Ten Hag: „Dus waar hebben we het dan over?”

Berghuis geslachtofferd

Desondanks slachtofferde hij Berghuis voor Antony, de meest in het oog springende buitenspeler van Ajax. Niet alleen door zijn geblondeerde haren en fluorescerende schoenen. Het is de swing in de heupen waar geen andere speler aan kan tippen. „Oehhhh”, roept het publiek als hij de bal over Maximilian Wittek wipt. Het is die jongensachtige bravoure, die speelsheid, waar ze in Amsterdam zo gek op zijn. Zeker als het effectief is. De maker van het eerste doelpunt (al na vijf minuten) werd door het publiek dan ook tot man van de wedstrijd verkozen. Niet onterecht.

Bij de treffer van zijn grote concurrent applaudisseerde Berghuis vrolijk mee, bleek toen de camera meteen erna op hem werd gericht. Toch moet het voor de 29-jarige aanvaller niet makkelijk zijn. Van aanvoerder en volksheld in Rotterdam (voor de haatmail), tot wisselspeler in de Arena: dat zal Berghuis’ acceptatievermogen tarten, nu al. Kwam bij dat medespelers de kansen die hij voor hen creëerde niet afmaakten in het kwartier dat hij mocht opdraven. Een domper. Na afloop schoot Berghuis wezenloos wat ballen in het publiek. Anders dan voor degenen die ze vingen, was het voor hem geen heerlijke zondag geweest.

Ajax-aanvaller Antony (links) wordt gefeliciteerd met de 1-0 tegen Vitesse. Foto Maurice van Steen/ANP

Hoe Berghuis op zijn reserverol had gereageerd? Ten Hag, lichtelijk verbaasd: „Ik heb hem niet speciaal vermeld. De hele selectie weet hoe de situatie is. We hebben heel veel goede spelers en de ene wedstrijd speel je meer dan de ander. Dat kunnen we niet van wedstrijd tot wedstrijd toelichten. Het gaat erom dat Ajax wedstrijden wint. Niemand is groter dan het team.”

Geen toptransfer

Dat Ten Hag zoveel opties heeft, is ook illustratief voor de transferzomer van Ajax. De club verkocht overbodige spelers als Jurgen Ekkelenkamp, maar voltooide geen toptransfer, waardoor het de vraag is of directeur voetbalzaken Marc Overmars de 50 miljoen euro gaat aantikken, wat aanvankelijk het plan was. Vanwege dalende inkomsten door de pandemie willen de meeste clubs juist spelers verkopen, waardoor het aanbod groter is dan de vraag. En dat is een nadeel voor een club als Ajax dat het van oudsher van de verkoop moet hebben.

Kijk naar David Neres. In feite was het helemaal niet de bedoeling dat hij nu nog om de rechtsbuitenpositie concurreert. Ajax dacht de Braziliaan te gaan verkopen. Maar net als bij linksback Nicolás Tagliafico en de geschorste doelman André Onana wordt de kans dat het lukt steeds kleiner. De tijd dringt. Dinsdagnacht 00.00 uur sluit de transferwindow.

Belangstelling voor de spelers is er, zei Overmars zondag bij ESPN, maar „je ziet dat het allemaal wat zwaarder en trager verloopt”. Over de vele aanvallers: „Je ziet dat voorin de plekjes nu al heel erg druk bezet zijn, dus wat dat betreft zou het goed zijn als daar wat gebeurt.” Ondanks de stroeve gang van zaken, verwacht Overmars dat de kans dat Neres bij Ajax blijft klein is.

De vraag is hoe erg Ten Hag het zal vinden als het onverhoopt niet lukt om de spelers te verkopen. Met het oog op alle belasting verwacht hij veel spelers nodig te hebben, zei hij. Veel rust en vakantie hebben zijn spelers niet gehad na de Gold Cup, de Copa América en het EK. Bovendien wacht Ajax naast de Eredivisie een campagne in de Champions League, in een groep met Besiktas, Borussia Dortmund en Sporting Lissabon.

In Ten Hags ogen is het de essentie van zijn werk dat er komend seizoen altijd één team staat, dat speelt volgens dezelfde automatismen, wie er ook op het veld staan. „Een eenheid die hetzelfde denkt en handelt.” Het feit dat spelers dezelfde voorkeurspositie hebben, betekent volgens Ten Hag ook niet uit dat ze niet samen op het veld kunnen staan. „Goede voetballers kunnen altijd samen spelen. Ze zouden elkaars tekortkomingen kunnen camoufleren. Als ze daarin investeren, ook op de training, kunnen ze elkaar versterken.”

De grote zege (5-0) op Vitesse stemde hem tevreden, maar Ten Hag vond het naar eigen zeggen te voorbarig en opportunistisch om te stellen dat hij de juiste elf spelers had gevonden. In tijden van overvloed laat de puzzel van Ajax zich niet snel leggen.