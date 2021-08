‘Van een land met Srebrenica in het geheugen mogen we dit niet verwachten’

Tijdens de minuut stilte, afgekondigd bij de aanvang van de Afghanistandemonstratie deze zaterdag in Amsterdam, lijkt het alsof er een koepel over de Dam ligt. Trambelletjes, autogeluiden en het gebruikelijke geroezemoes van het zaterdagse winkelpubliek breken er slechts gemoffeld doorheen. Een demonstrant met een bord: ‘Human Rights for Afghans’ – er druipt bloed van het laatste woord – heeft tranen op haar wangen.

„Het Nederlands kabinet zegt te zijn ‘overvallen’ terwijl ze al ruimt twintig jaar berichtgeving ontvangen en medeplichtig zijn met hun eigen troepen”, zegt Sahar Shirzad (30), programmamaker en mede-organisator van de demonstratie. „Hoezo overvallen?!” Het publiek applaudiseert.

Onder de noemer Stop Killing Afghans wordt er deze zaterdag in zeventien landen en veertig steden gedemonstreerd. Op het protest in Amsterdam zijn zo’n tweeduizend mensen afgekomen. Het is georganiseerd door het Actiecomité Afghaanse Nederlanders (ze noemen zich ook Azadi), een groep van dertig Afghaanse Nederlanders, allemaal vrouw en/of afkomstig uit de lhbtqi-gemeenschap. Ze bestaan pas tweeënhalve week.

De demonstratie is gericht tegen het Afghanistanbeleid van de Nederlandse regering. De organisatoren eisen onder meer dat Nederland Afghanistan erkent als onveilig land, stopt met het uitzetten van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers en alle Afghaanse burgers evacueert die hebben samengewerkt met Nederlandse instanties en daardoor gevaar lopen.

Demonstranten op de Dam dragen vlaggen, voornamelijk Afghaanse, gedrapeerd over hun schouders of hoog in de lucht gestoken. Er zijn borden. Veel anti-Amerika – „Yes we can! Make the Taliban great again”– maar nog meer pro-mensenrechten en specifiek vrouwenrechten. Daarnaast zijn er borden die de Taliban uitdagen. „The only good Talib is a dead Talib.” En: „Hi Taliban, isn’t eating Paki ass Haram” – verwijzend naar de steun die Pakistan aan de Taliban geeft.

Boegeroep tegen ‘USA’

Er zijn tien sprekers. Conflict-analist en journalist Khatera Shaghasi, de derde spreker, noemt Afghanistan ‘het schaakbord van derden’. Ze noemt de verschillende partijen op, die hun belangen in Afghanistan uitvochten. Bij „de USA”, klinkt luid boegeroep. „Biden zou moeten opstappen, hij heeft ons land kapotgemaakt”, zeggen de dertienjarige Yusof en zijn vader. „Wij willen alleen vrijheid in ons land. Maar nu kan dat niet.”

De toespraken worden afgewisseld met leuzen. „Say it loud, say it clear, refugees are welcome here.” En met muziek: protestzangeres Shishani zingt: „Freedom for a few, maybe if they look like you”.

En de Afghaanse zanger Awesta Yarzada zingt in tranen het lied ‘Sarzamin e man’ – ofwel: ‘mijn thuisland’. Demonstranten zingen net zo geëmotioneerd mee – sommigen van de vooraf uitgedeelde blaadjes of van telefoons.

De laatste spreker, schrijver Masih Hutak, bekritiseert net als de negen andere sprekers voor hem het Nederlandse Afghanistanbeleid: „Van een land met Srebrenica in het geheugen mogen we dit niet verwachten, toch?”

Demonstrant Koen van Oudijn (47), begrijpt de verwijzing naar de massamoord op de Bosnische moslims in 1995. „Het is nog erger. Ik kan het niet anders zien. Vanwege de rol van Amerika, en Europa dat erachteraan holt.”

Petitie 18.000 keer ondertekend

Aan het eind van de demonstratie overhandigt organisator Shirzad een petitie aan aanwezige politici, onder wie de Tweede Kamerleden Sylvana Simons (Bij1), Laurens Dassen (Volt) en Tunahan Kuzu (Denk). De petitie is nu 18.000 keer ondertekend, nog ver onder de 50.000 die beoogd werd.

Sahar, fanatiek: „We gaan allemaal brieven schrijven! Dit is een online-actie naar mevrouw Kaag, naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, want Afghanistan is onveilig!”

De politici krijgen een ‘presentje’ mee. Shirzad: „Dit is een foto van Amine, twintig jaar oud, uit Afghanistan. Zet ‘m op je bureau. Denk aan hem als je je inzet voor Afghanistan.” De politici spreken allemaal hun steun uit aan de Afghanen en pleiten voor een ruimhartig asielbeleid voor vluchtelingen uit het land.

Na de demonstratie op de Dam volgt een mars door de Amsterdamse binnenstad. Terwijl de zon eindelijk doorbreekt, verdwijnen honderden demonstranten achter het Paleis op de Dam, richting de Spuistraat. Hun leuzen zijn nog van ver te horen, voor ze opgaan in het stadsrumoer.