Moordenaar Robert Kennedy komt in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating

Sirhan Sirhan, die is veroordeeld voor het doodschieten van Robert F. Kennedy, komt na 53 jaar gevangenisstraf in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Een justitiecommissie in de Amerikaanse staat Californië heeft vrijdag geadviseerd dat de 77-jarige Sirhan Sirhan op vrije voeten komt, melden Amerikaanse media. Het definitieve besluit wordt genomen door de Democratische gouverneur Gavin Newsom, die het verzoek tot vrijlating kan accepteren of weigeren.

Sirhan verscheen vrijdag voor de jusititecommissie, ook wel parole board, voor zijn zestiende aanvraag tot voorwaardelijke vrijlating. Tegen de commissieleden zei hij dat hij heeft geleerd om zijn woede te beheersen en dat hij vastbesloten is om een „geweldloos” en vreedzaam leven te leiden.

Nabestaanden van Kennedy zijn verdeeld over Sirhans eventuele vrijlating. Sommige familieleden verzetten zich tegen het besluit van de justitiecommissie, terwijl zoon Douglas Kennedy een aanzienlijk positievere toon aanslaat. Douglas, die een peuter was toen zijn vader werd gedood, zei dat hij „tot tranen toe was geroerd” door Sirhans wroeging. Als het aan hem ligt komt Sirhan op vrije voeten, mits hij geen bedreiging meer voor anderen vormt.

Hoe waarschijnlijk het is dat Sirhan voorwaardelijk vrijkomt, is nog ongewis. Gouverneur Newsom heeft nog niets doorgeschemerd over waartoe hij zal besluiten.

Wroeging

Sirhan, een Palestijnse immigrant uit Jordanië, zit sinds 1969 vast voor de moord op de New Yorkse senator ‘Bobby’ Kennedy, de broer van de op 22 november 1963 vermoorde John F. Kennedy. Sirhan doodde Robert Kennedy 6 juni 1968 in het Ambassador Hotel in Los Angeles tijdens Kennedy’s campagne voor de presidentsverkiezingen. Sirhan werd ter dood veroordeeld, maar zijn straf werd enkele jaren later omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

Destijds rechtvaardigde Sirhan zijn actie door te wijzen op Kennedy’s rol in de verkoop van militaire vliegtuigen aan Israël. Tijdens zijn vorige aanvraag voor voorwaardelijke vrijlating in 2016 zei Sirhan nog dat hij te veel had gedronken op de avond van het misdrijf en zei hij te wensen dat er „niets was gebeurd”.