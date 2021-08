Gemeente Amsterdam wil op Zuidas nieuw museum voor hedendaagse kunst

De Hartwig Art Foundation van miljardair Rob Defares wil op de Zuidas in Amsterdam een museum voor hedendaagse kunst vestigen. Dat heeft de Gemeente Amsterdam vrijdag in een raadsbrief bekendgemaakt. Het museum, dat voorlopig Museum of Contemporary Art (MCA) heet, moet komen in het oude gebouw van de rechtbank aan de Parnassusweg. Hiervoor wil de gemeente het gebouw kopen van de huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf. Medio september moet de gemeenteraad nog instemmen met dat voornemen.

Na de aankoop zal de stad het oude gebouw van de rechtbank kostendekkend verhuren aan de Hartwig stichting. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. De Hartwig Art Foundation wil in het toekomstige museum exposities brengen van jonge, veelbelovende kunstenaars en nieuwe kunst. Behalve tentoonstellingsruimtes moeten er ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, workshops en horeca komen. De Hartwig Art Foundation heeft laten weten het museum op eigen kosten en risico te ontwikkelen en daarvoor geen subsidoe aan te vragen.

Voormalig Stedelijk Museum-directeur Beatrix Ruf is verbonden aan de Hartwig Foundation. Zij leidt sinds september vorig jaar samen met Defares het Hartwig Art Production | Collection Fund, een fonds dat projecten van jonge kunstenaars financiert en waarvan resultaten worden geschonken aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse staat.

Defares (1961) behoort tot de allerrijkste Nederlanders. De voormalige beurshandelaar verdiende zijn vermogen met het bedrijf IMC, actief in financiële markten. In 2009 werd IMC donateur van het Stedelijk. Later trad Defares toe tot de raad van toezicht van het Stedelijk en was hij mede-verantwoordelijk voor de benoeming van Ruf. Kort nadat zij als directeur in opspraak raakte en in 2018 ontslag nam, zat Defares’ termijn als toezichthouder erop. Twee medewerkers van het Stedelijk zijn onlangs voor Hartwig gaan werken.