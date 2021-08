Ruime meerderheid PvdA-leden stemt vóór formatiesamenwerking met GroenLinks

Voor het samenvoegen van de fracties in de Tweede Kamer is een kleine meerderheid van de leden vooralsnog huiverig. Een motie van PvdA-jongerenorganisatie de Jonge Socialisten daartoe haalde het net niet. Wel steunt een ruime meerderheid van de PvdA-leden het voorstel dat de partij onderzoek gaat doen naar een mogelijke fusie.

Een overgrote meerderheid van de PvdA-leden is voor nauwe samenwerking met GroenLinks gedurende de kabinetsformatie. Op een politieke ledenraad in Zeist stemde zaterdagmiddag ruim 90 procent voor een voorstel om gezamenlijk op te trekken tijdens het formatieproces, meldt persbureau ANP.

Pvda-leden blokkeren coalitieonderhandelingen met VVD voorlopig niet

De leden van de PvdA blokkeren coalitieonderhandelingen van hun partij met de VVD voorlopig niet. Op een politieke ledenraad lag zaterdag een motie klaar die opriep niet in een nieuw kabinet met Rutte te stappen, maar de leden besloten op het laatste moment om niet over die motie te stemmen.

Uit formatiegesprekken bleek vorige week dat GroenLinks en de PvdA nadenken over een nauwe samenwerking om gezamenlijk de mogelijke formatieonderhandelingen te gaan voeren en zo eventueel mee te kunnen doen aan een nieuwe regering. Kabinetsdeelname zou voor de PvdA een hernieuwde samenwerking met de VVD betekenen en dat ziet een deel van de leden niet zitten. De PvdA regeerde met de VVD in het kabinet-Rutte II en werd daar door de achterban bij de daaropvolgende verkiezingen genadeloos voor afgestraft. Bij de parlementsverkiezingen van 2017 verloor de partij 29 van de 38 zetels. Dat was niet alleen het grootste zetelverlies in de partijgeschiedenis, maar de sociaal-democraten schreven hiermee ook de grootste verkiezingsnederlaag ooit in de Nederlandse politiek op hun conto.

Critici binnen de partij wilden met een motie een stokje steken voor samenwerking met Rutte. Op de ledenraad werd hier met succes bezwaar tegen gemaakt, omdat in de partijregels zou staan dat leden pas achteraf mogen oordelen over eventuele onderhandelingsresultaten.