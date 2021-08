Afghaanse evacués ‘zo snel mogelijk’ gevaccineerd

De Afghaanse vluchtelingen in de vijf opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kunnen zich „zo snel mogelijk” laten inenten tegen het coronavirus. Dat laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD-GHOR zaterdag weten aan NRC na berichtgeving door NU.nl. De evacués zitten nu nog in quarantaine, waarbij ze op de eerste, derde en vijfde dag worden getest. Bij een negatieve testuitslag op de vijfde dag komen ze in aanmerking voor een coronavaccin.

Zo’n zestienhonderd Afghaanse evacués komen in aanmerking voor een prik. Zij verblijven in opvanglocaties in Zeist, Ede, Zoutkamp (Groningen), Amsterdam en vanaf aanstaande zondag ook in het Gelderse Heumensoord. GGD-GHOR benadrukt dat vaccinatie vrijwillig is. „Wij geven informatie, de beslissing ligt uiteraard bij de mensen zelf.” Wanneer er precies kan worden gevaccineerd moet nog worden afgestemd met de gemeenten waar de evacués verblijven, maar half september is volgens de woordvoerder zeker haalbaar.

De vaccinatiegraad in Afghanistan is erg laag, volgens de laatst bekende cijfers is 0,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.