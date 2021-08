Bij GroenLinks geen verzet tegen samenwerking met PvdA

Het plan van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en PvdA om nog nauwer te gaan samenwerken en samen de mogelijke formatieonderhandelingen te gaan voeren, wordt binnen GroenLinks breed gesteund. Dat bleek bij een ledenbijeenkomst zaterdagochtend in de Jaarbeurs in Utrecht, waar zo’n tweehonderd leden op af waren gekomen. Ruim 1.300 mensen volgden het gesprek online.

Na een korte inleiding van fractievoorzitter Jesse Klaver en zijn secondant in het formatieproces, Corinne Ellemeet, waren de meeste reacties vanuit de zaal positief.

„Ik steun de lijn die is ingezet; zo kan links een deuk in een pakje boter slaan.”

Of: „Het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld en dat kan alleen als PvdA en GroenLinks gaan samenwerken.”

En: „Ik ben pragmatisch over deze samenwerking. Het is nodig omdat we beiden de verkiezingen verloren hebben.”

Dit soort bijdragen van de verzamelde GroenLinks-leden werden in het algemeen met enthousiast applaus begroet.

Zorgen

Partijleider Klaver kan na afloop van de anderhalf uur durende bijeenkomst dan ook tevreden zeggen dat hij „zoveel overeenstemming” had gehoord. „Ik voel hier de steun om de samenwerking met de PvdA verder te brengen, bij de formatie en in het parlement. Dat maakt mij ontzettend blij en hoopvol over de toekomst van verenigd links.”

Zover is het nog lang niet, want Klaver vergat in zijn enthousiasme even dat een echte samensmelting van de twee linkse partijen niet aan de orde is. En juist hierover werden door de leden zorgen geuit en vragen gesteld. GroenLinksers zijn bezorgd om onder druk van het formatieproces een fusie te worden „ingerommeld”. De grondbeginselen van beide partij zijn „fundamenteel anders”. Die „moet je niet op één hoop gooien”. De PvdA is vaak bereid gebleken om met de VVD een neoliberale regering te vormen, terwijl GroenLinks van oudsher juist „tegen het systeem wil schoppen”.

Ook deze kritische punten oogstten veel applaus in Utrecht. En Klaver pareerde ze door te zeggen dat hij dat idee over de sociaal-democraten „ook jaren” heeft gehad. Maar na intensieve gesprekken in de afgelopen maanden met zijn collega-partijleider Lilianne Ploumen en haar voorganger Lodewijk Asscher is hij daar anders over gaan denken. „Er is echt iets veranderd bij de PvdA.”

Compromissen

Een tweede punt van zorg bij de achterban van GroenLinks is het voornemen van Klaver om mee te gaan regeren met de VVD van Mark Rutte. Daarover probeerde Ellemeet, die al maanden de mogelijke formatieonderhandelingen aan het voorbereiden is, de zaal gerust te stellen. „We kunnen helaas niet ons verkiezingsprogramma voor 100 procent doorvoeren, in een coalitie moet je compromissen sluiten. Maar we gaan alleen regeren als we op een paar grote onderwerpen het verschil kunnen maken. Ik steek er m’n hand voor in het vuur dat we daar niet op gaan inleveren.” Ze noemde hier thema’s als stikstof, klimaat, wonen en ongelijkheid.

Lees ook: Zien leden van GroenLinks en PvdA het linkse blok wel zitten?

Als om inhoudelijke redenen de verdere formatiegesprekken niet zullen leiden tot regeringsdeelname door GroenLinks – toch een stellige doelstelling in de afgelopen verkiezingscampagne – dan zal Klaver de samenwerking met de PvdA willen doorzetten. „Dan zal onze bundeling van krachten net zo belangrijk zijn, en zullen we samen een hele harde oppositie gaan voeren.”

Klaver liet in het midden of GroenLinks ook alléén met de formatie door zou willen, mocht de PvdA, die zaterdag eveneens een bijeenkomst heeft, niet door mogen gaan van de leden. De bijeenkomst bij de PvdA is spannender, want daar waren meer kritische geluiden over de samenwerking. Maar Klaver maakt zich geen zorgen. „Dat scenario zit niet in mijn hoofd. Ik heb alle vertrouwen in de ledenraad van de PvdA.”