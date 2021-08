Arrestatie vier tieners om antihomogeweld bij Brabantse ontmoetingsplek

De politie heeft vier mannen van 18 en 19 jaar oud aangehouden vanwege antihomogeweld bij een ontmoetingsplek in het Brabantse dorp Reek. Drie van hen werden op heterdaad betrapt, meldt de politie zaterdag. Zij hadden onder meer een ploertendoder, wapenstok en taser bij zich of in hun auto liggen.

Hun arrestaties donderdagavond waren mogelijk omdat agenten in burger zich ophielden bij de ontmoetingsplek. Het slachtoffer van de drie tieners maakte direct melding van de mishandeling, waarop zij gearresteerd worden. De agenten waren al aanwezig bij de ontmoetingsplek omdat de afgelopen maanden zo’n tien meldingen over geweld op die locatie waren binnengekomen. De vierde verdachte werd zaterdag aangehouden.

Rechercheurs onderzoeken nu of de verdachten ook betrokken zijn geweest bij de eerdere geweldsincidenten. De politie roept slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld op om dit alsnog te doen.