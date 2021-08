VS ‘doden planner aanslag’ bij drone-aanval in Afghanistan

VS ‘doden planner’ IS bij drone-aanval in oostelijk Afghanistan

De Verenigde Staten hebben in oostelijk Afghanistan een drone-aanval uitgevoerd op IS-Khoresan, de Afghaanse tak van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarbij is een lid van de groep omgekomen, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie volgens Reuters.

De aanval is uitgevoerd in de Afghaanse provincie Nangarhar, ten oosten van Kabul aan de grens met Pakistan. Volgens het Pentagon zijn er „voor zover bekend” geen burgers bij de drone-aanval omgekomen.

Bij de zelfmoordaanslag in Kabul kwamen donderdag dertien Amerikaanse militairen en tientallen Afghaanse burgers om het leven. President Joe Biden zei donderdagavond tijdens een toespraak in reactie op de aanslag dat de VS de verantwoordelijken zouden opsporen, en dat hij het Pentagon opdracht had gegeven om plannen te maken om hen aan te vallen.