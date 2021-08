Bij het begin van een nieuw schooljaar bleken er zes leerlingen in mijn klas Hans te heten. Een leraar merkte dit op en zei: „Zo gaat dat niet. Iedereen van jullie kiest een andere bijnaam.” Een Hans keek mij aan en zei: „Jij ziet eruit als een aardappel. We noemen jou voortaan aardappel.” Zo geschiedde. Bijna zestig jaar later zit ik in de trein. Tegenover me zit een mevrouw die me steeds aankijkt. Uiteindelijk vraagt ze: „Meneer, mag ik u wat vragen? Bent u Aardappel?”

