Wat is het geheim van langdurige liefde?

In een narcistische wereld vol vlugge contacten en datingapps staat de langdurige liefde steeds meer onder druk. Wat is het geheim van lange liefde? Hoe houd je een relatie gezond als de verliefdheidshormonen na anderhalf jaar verdwijnen? En is het de schuld van babyboomers dat het huwelijk een egocentrisch project is geworden? In deze aflevering bespreken boekenchef Michel Krielaars, schrijver Philip Huff en boekenredacteur Rosan Hollak 'Het geheim van lange liefde' van de Duitse wetenschapsjournalist Werner Bartens.

