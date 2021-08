Voormalig Oostenrijks vicekanselier Strache veroordeeld voor omkoping

De voormalige Oostenrijkse vicekanselier en leider van de extreemrechtse partij FPÖ Heinz-Christian Strache is vrijdag schuldig bevonden aan corruptie. Dat heeft de rechtbank in Wenen besloten, melden Oostenrijkse media. Strache werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voorwaardelijk voor omkopingspogingen.

De zaak draaide om de schoonheidskliniek van een vriend van Strache, Walter Grubmüller. Die zou 12.000 euro smeergeld hebben gedoneerd aan de FPÖ, om in ruil daarvoor te worden opgenomen in een overheidsfonds. Dat fonds vergoedt de kosten van medische behandelingen die bij privéklinieken zijn uitgevoerd. Ook zou Strache een vakantie van Grubmüller cadeau krijgen. Laatstgenoemde staat vrijdag ook terecht.

Dat Strache open leek te staan voor corrupte handelingen kwam eerder al aan het licht in wat bekend is komen te staan als ‘Ibiza-gate’. In mei 2019 dook een compromitterende video op waarop te zien was hoe Strache ingaat op een aanbod van een vermeende Russische zakenvrouw om de FPÖ, waarvan Strache toen leider was, positief in het nieuws te brengen in ruil voor overheidscontracten. De vrouw deed zich voor als de nicht van een rijke Russische oligarch. De opnames dateren uit 2017, toen Strache nog in de oppositie zat, maar werden openbaar gemaakt toen hij inmiddels vicekanselier was in het kabinet van bondskanselier en ÖVP-leider Sebastian Kurz.

Ibiza-gate

Omdat de video’s geschoten werden in Ibiza werd het daaropvolgende schandaal al snel bekend als ‘Ibiza-gate’. In de filmpjes vertellen Strache en FPÖ-vicevoorzitter Johann Gudenus over andere corrupte methoden om aan financiën te komen. Strache verdedigde zich door te zeggen dat het om een privégesprek ging en hij de vrouw aantrekkelijk vond en haar had willen „imponeren”. Toch noemde hij zijn uitlatingen „catastrofaal” en stapte hij op.

Het schandaal resulteerde in de val van het eerste kabinet van Kurz. In mei werd bekend dat de Oostenrijkse openbaar aanklager ook een onderzoek lanceert naar Kurz en zijn kabinetschef Bernhard Bonelli. Zij worden ervan verdacht bij verhoren van een parlementaire enquêtecommissie te hebben gelogen. Kurz ontkende dit in felle bewoordingen.

Strache is ook beschuldigd van het verduisteren van partijgelden om daarmee zijn luxe levensstijl te financieren. Hij is daar niet voor aangeklaagd. Strache ontkent die beschuldigingen en zegt altijd „slechts uit overtuiging” te hebben gehandeld. Na Ibiza-gate verloor de FPÖ flink in de verkiezingen.