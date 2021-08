Voormalig Brexitonderhandelaar Michel Barnier wil president worden

Michel Barnier heeft zich kandidaat gesteld voor het Franse presidentschap. De voormalig EU-onderhandelaar voor de Brexit doet dat namens de centrumrechtse partij Les Républicains (LR). Het is nog niet duidelijk of er een voorverkiezing komt of dat de partij een kandidaat zal aanwijzen.

De zeventigjarige Barnier had al eerder gehint op een gooi naar het presidentschap en vertelde donderdagavond in een interview met de Franse zender TF1 dat hij Frankrijk weer gerespecteerd wil maken. „In deze donkere tijden heb ik de beslissing genomen om me kandidaat te stellen voor het Franse presidentschap, om president te worden van een verzoend Frankrijk.”

Lees ook: Rechts durft weer te dromen van Élysée

Hij zal het bij de verkiezingen van 2022 op moeten nemen tegen zittend president Emmanuel Macron en Marine Le Pen van de rechts-populistische partij Rassemblement National. Alle peilingen wijzen erop dat die twee het in de tweede ronde onderling zullen gaan uitvechten.

Politieke ervaring

Michel Barnier was van 2016 tot 2021 Brexitonderhandelaar namens de Europese Commissie, maar zit al sinds de jaren zeventig in de politiek. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en Landbouw, organiseerde de Olympische Spelen van 1992 in Albertville en was Europees Commissaris voor Regionaal Beleid en Interne Markt en Diensten.

Barnier werkte tijdens de Brexitonderhandelingen nauw samen met Macron en sloeg toen een rechtsere toon aan dan de president. Zo had hij het over „het herstellen van het gezag van de staat” en „het beperken van de immigratie.”