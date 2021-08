Vijf doden en tientallen gewonden door explosies munitiedepot Kazachstan

Bij een reeks explosies in een munitiedepot in het zuiden van Kazachstan zijn donderdag zeker vijf militairen omgekomen. Ook zijn negentig mensen gewond geraakt, van wie zes ernstig. Dat zei de minister van Defensie Noerlan Jermekbajev van het Centraal-Aziatische land vrijdag tijdens een briefing, aldus persbureaus Reuters en AFP.

De in totaal tien ontploffingen volgden op een brand op het militaire terrein in de provincie Zjambyl. De militairen die werden gedood, waren even daarvoor bezig het vuur te blussen. Hoewel de oorzaak van de brand onduidelijk is, heeft de minister van Defensie al besloten dat zijn positie door het incident onhoudbaar is geworden. Hij heeft zijn ontslag aangeboden, zei hij tegen lokale media.

Hulpdiensten hebben honderden mensen uit de nabije omgeving geëvacueerd. Een van de ontruimde dorpen, met zo’n 250 inwoners, ligt op krap 1 kilometer afstand van het munitiedepot. Of ook burgers gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.

De explosieven die in het depot lagen opgeslagen, waren afkomstig van een andere locatie in de stad Arys. Daar kwamen bij een soortgelijk incident in 2019 vier mensen om het leven en werden duizenden omwonenden geëvacueerd.