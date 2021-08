Vervoering met een zwart randje: drie keer vrijgevochten black metal

Van bloedserieuze satanisten tot boomknuffelende hippies: schijnbaar onverenigbare uitersten komen samen in black metal. Het is de meest buitensporige afdeling van een soms toch al moeilijk te vatten muziekstroming, ontstaan in de jaren tachtig als snellere, extreme variant op thrash metal met een vaak nog ironisch duivels sausje. In de jaren negentig trokken bands in Noorwegen het de diepte van de hel in, met bloedstollend snelle drums, dissonante gitaren en tot waanzin drijvende krijszang, besmeurd met zwart-witte schmink. Dat lijkt zo in steen gebeiteld, maar het is juist black metal die zich verrassend makkelijk laat vormen tot vrijer materiaal. Deze zomer markeren albums van drie schminkloze blackmetalbands de vrijheid die dit genre zo interessant maakt.

Metal



Fluisteraars

Gegrepen door de geest van zielsontluiking ●●●●● Wolves in the Throne Room

Primordial Arcana ●●●●● Deafheaven

Infinite Granite ●●●●●

Niet zonder boude statements, overigens. Zo gaat het nieuwe album van Fluisteraars vergezelt van de zin: ‘No keyboards were used on this record!’. Het doet denken aan het ‘This record is 100% free of any cut ‘n’ paste trickery’ dat de Noorse band Darkthrone op een van hun platen zette. De sound van Fluisteraars uit het Gelderse Bennekom is puur natuur, lijkt de boodschap, en elektrische gitaren passen daar wel bij, maar keyboards niet. Die knip-en-plaktruukjes ook niet trouwens: de drie nummers op vierde album Gegrepen door de geest der zielsontluiking zijn in één take en deels geïmproviseerd opgenomen. Het album schiet met opener ‘Het overvleugelen der meute’ woest uit de startblokken, om maar meteen duidelijk te maken dat deze veel directer is dan voorganger Bloem. Ze komen dichter bij de oervorm van black metal: veelal pijlsnel gespeeld met melodieën die zich met geweld in je gehoor nestelen, in een rauwe productie waar de gepijnigde uithalen scherp bovenuit steken. Dat maakt dit album wat lastiger te vatten dan het toegankelijker Bloem (dat NRC’s beste songs van het jaar nog haalde). Maar goed, dit is toch al geen muziek voor iedereen en het is interessant te zien dat Fluisteraars niet van plan is zetten te herhalen. Het afsluitende, twintig minuten durende, ‘Verscheuring in de schemering’ brengt bovendien evengoed de vervoering.

Fluisteraars: ‘Brand woedt in mijn graf’



Minder wars van versiering is Wolves in the Throne Room, uit het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten. Daar, tussen mistige bossen, koele watervallen, groene bergen en de koude oceaan, doet de band inspiratie op voor hun op atmosfeer drijvende black metal – zie ook hun heerlijke bandfoto’s, die maar zelden niet in een wazig bos zijn genomen. De agressie en puntigheid is niet helemaal weg in de riffs, maar ook als deze band op snelheid komt, blijft de sfeer van mystiek. Het zevende album Primordial Arcana is soms traag en gracieus als de invallende winter, dan weer donker, hard en onvoorspelbaar als onweer in de bergen. Altijd met een verfijnde, volle sound – overigens mede dankzij keyboards. Vooral in ‘Masters of Rain and Storm’, met een mooie akoestische passage, komt alles prachtig bij elkaar. De band rond de bebaarde broers Aaron en Nathan Weaver heeft zich niet opnieuw uitgevonden, maar wel weer verdiept en verrijkt.

Lees ook dit interview met Deafheaven: Wij zijn onze eigen kleine niche

Eigenlijk hoort Deafheaven niet meer in dit rijtje. De Californische ‘blackgaze’-band was altijd al in voor experiment: karakteristiek is hun mengvorm van elementen uit post-rock, shoegaze, emo rock én black metal, maar op het nieuwe Infinite Granite is de metal nagenoeg verdwenen. Dat hoeft echt geen slecht nieuws te zijn, er zijn genoeg bands die hun metalveren afschudden en gave platen bleven maken, maar er is bij Deafheaven meer verloren gegaan. Hun grote kracht was altijd de intensiteit dankzij sterke dynamiek: hoog en laag versterken elkaar op albums die boven de rest van de platenbakken torenden in hun zeggingskracht. Je zet Sunbather of New Bermuda niet aan om lomp te headbangen, maar voor de emotionele lading, de diepte, de catharsis. Dat bereikt de band op Infinite Granite nergens, waar elk nummer eindigt zoals je het bij ’t begin verwacht. Mooi is het soms best, maar zo saai. Zanger George Clarke heeft een heerlijk scherpe metalstem waarmee hij z’n grootstedelijk ongemak kan uitspugen als de kraagdinosaurus in Jurassic Park – een instrument op zich. Maar vergif heeft plaatsgemaakt voor gestolde boter: Clarke zingt bijna het hele album alsof er in de kamer naast hem een baby ligt te slapen. Je merkt dat wanneer hij wél z’n keel ouderwets openzet, zoals een paar seconden in ‘Villain’ en ‘Mombasa’, dat het weinig uitmaakt: de kabbelende muziek op Infinite Granite is teleurstellend weinig uitdagend.