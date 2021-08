‘Verdachten van molotovcocktail naar Groningse journalist zijn bekende corona-ontkenners’

De twee verdachten van 31 en 32 jaar die een molotovcocktail naar de woning van de Groningse journalist Willem Groeneveld zouden hebben gegooid, staan bekend als corona-ontkenners en antivaxxers. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden vrijdag.

Volgens bronnen van de krant komen beide mannen, die worden verdacht van poging tot moord, uit de stad Groningen en zijn zij geregeld gezien bij betogingen tegen coronamaatregelen. Zo zou de 31-jarige verdachte recent nog bij een prikbus van de GGD hebben gedemonstreerd, bij een actie waarbij borden omhooggehouden werden waarop coronavaccins vergif werden genoemd. De twee mannen, waarvan de krant de naam niet bekendmaakt, zouden zich ook op sociale media geregeld uitspreken als tegenstanders van vaccineren.

De aangevallen journalist Groeneveld schrijft voor het Groningse stadsblog Sikkom. Daarop heeft hij regelmatig bijdragen heeft over het coronavirus, waarin hij onder andere de argumentatie van antivaxxers en coronademonstraties probeert te weerleggen.

In de nacht van 18 op 19 augustus gooiden de verdachten een molotovcocktail op het huis van Groeneveld en zijn partner, die op dat moment in bed lagen. Zij konden het vuur zelf doven. Op beelden van de aanslag die door de politie naar buiten zijn gebracht, kwamen veel reacties en tips binnen. Een dag later konden de twee worden aangehouden.