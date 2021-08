‘Toxic wellness’ maakt meer kapot dan je lief is

Vergeet ‘wellness-rechts’, de term die het afgelopen half jaar zijn opmars deed om de relatie tussen spiritualiteit en (extreem-) rechtse denkbeelden te duiden. We hebben iets nieuws: ‘toxic wellness’.

Het woord dook op omdat twee nieuwe series er voorbeelden van zouden zijn. In The White Lotus (HBO/Ziggo) gaan rijke witte Amerikanen vakantie vieren in een resort op Hawaï, met heel veel wellness – een verzamelterm voor zelfverzorging, van smoothies, zwembaden en yoga, tot huidverzorging en massages. Tanya is zo’n rijke dame; als ze aankomt wil ze niet ‘picky’ zijn over welke massage ze ‘onmiddellijk’ wil, „als het maar geen Reiki is”. Dan is er Shane die de duurste kamer, de Pineapple Suite, heeft gereserveerd. Hij krijgt echter de Palm Suite en stelt als een verwend kind alles in het werk om de plaatselijke chef te laten ontslaan. In de andere serie, Nine Perfect Strangers (Prime Video), speelt Nicole Kidman een mysterieuze goeroe die haar gasten grandioos verder de put in praat. Die zijn druk in de weer met hun zoektocht naar zichzelf via, uiteraard, veel ‘wellness’-behandelingen.

‘Toxic wellness’ levert zalige televisie op. De onhebbelijkheden van de gasten én de crew zijn hilarisch. Om de raciale en klasse-ongelijkheid kun je echter niet heen: in The White Lotus en Nine Perfect Strangers bestaat de crew voornamelijk uit al gekleurde personage die met – soms zogenaamde – exotische roots de rijke witte mensen behagen en dienen.

Wat is precies ‘toxic wellness’? Eerst dat woordje ‘toxic’, dat ook in Nederlandse media tegenwoordig zonder nadere toelichting gebruikt wordt. Kandidaat-Kamerlid Quinsy Gario werd afgelopen zomer beschuldigd van ‘toxisch’ gedrag door zijn partij BIJ1; afgelopen week konden we op de opiniepagina van NRC vernemen dat „toxische gendernormen niet oké zijn” en al eerder deze zomer adviseerde een Duitse wetenschapsjournalist, ook in NRC, geen ‘toxische’ vragen te stellen in je relatie: „Telkens je afvragen of je wel gelukkig bent, of je baan wel goed genoeg is. Het zorgt voor onrust, het zijn toxische vragen.”

De term ‘toxisch’ behoeft dus geen uitleg meer, maar ik raak steeds in de duiding verstrikt. Zelf kwam ik het woord drie jaar geleden voor het eerst tegen in de combinatie met mannelijkheid (‘toxic masculinity’) in een opiniestuk in The Guardian. Toxisch betekende in dit geval stereotiep mannelijk gedrag in een overdrive dat uitmondt in schade voor jezelf en de samenleving. Maar neem ‘toxische vragen’. Waarom is ‘ben ik wel gelukkig’ een ‘toxische’ vraag? Of wordt hij pas ‘toxisch’ als je hem om de haverklap – en hoe vaak dan – stelt? „Het vage vonnis ‘toxisch’ is het woke equivalent van de middeleeuwse weging op de heksenwaag”, merkte columnist Jean-Pierre Geelen terecht op in de Volkskrant naar aanleiding van de kwestie Gario. Een ‘toxische relatie’ klinkt inderdaad een stuk bijdetijdser en hipper dan een ‘slechte’ relatie. Het best bruikbare synoniem voor ‘toxisch’ is, denk ik, vooralsnog, ‘ziekmakend’: ‘ziekmakende wellness’.

Maar, en dat is een beetje grappig, ‘toxic wellness’ is een contradictio in terminis. Wellness doe je immers om te detoxen, ontgiften. In Retreat. How Counterculture Invented Wellness (2020) schetst Matthew Ingram de boeiende geschiedenis van ‘wellness’. Het is ontstaan binnen Amerikaanse ‘counterculture’ van hippies, muzikanten, burgerprotestbewegingen en filosofen in de jaren zestig. ‘Wellness’ was antiburgerlijke rebellie en omvatte experimenten uit de psychoanalyse, met drugs, meditatie, je terugtrekken in de natuur, boeddhisme en tao; alles om de materiële behoeften van het ‘ego’ te temperen. Het centrale idee was dat je door aan jezelf te werken, je ook de samenleving zou veranderen. Die ambitie lijkt deels mislukt: wellness is een miljardenindustrie geworden, waarin het niet langer draait om gezondheid maar om, aldus Ingram, „je individuele potentieel in een kapitalistische economie te verwezenlijken”. „Wellness is, to a large degree, the shiny rebranding of suffering. This is suffering to which quick fixes can be marketed.”

Toch vraag ik me af of ‘toxic wellness’ de werkelijke kwaal goed duidt. Het is niet de reikibehandeling zelf die de rijke witte vrouw Tanya doet ontsporen (ze knapt er zelfs van op), maar haar perverse relatie tot geld. Als haar zwarte masseuse Belinda haar om hulp/geld vraagt – Belinda wil zelf een resort beginnen – zegt Tanya dat ze échte relaties wil, geen toxische relaties waarbij „geld een transactionele rol speelt”. De nieuwe hippe retoriek ten spijt, de nieuwste series tonen een oude, veel herhaalde wijsheid, namelijk dat geld en daar meer en meer van willen de ziekmakende bron is van veel kwaad, pardon, ik moet natuurlijk zeggen: ‘toxic money’.

Stine Jensen is filosoof en schrijver.