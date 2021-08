Shell gaat stroom en gas aan huishoudens leveren

Shell gaat energie leveren aan Nederlandse huishoudens. Het olie- en gasbedrijf maakte donderdag bekend een vergunning te hebben gekregen om stroom te verkopen. Naar verwachting begint Shell later dit jaar als huishoudelijke energieleverancier. Het Nederlandse bedrijf verkoopt al langer stroom aan huishoudens in Groot-Brittannië en Duitsland.

Het concern, vorig jaar goed voor een omzet van 180 miljard dollar (153 miljard euro) gaat in eerste instantie stroom inkopen op de vrije markt. In de toekomst wil het bedrijf rechtstreeks stroom van eigen windparken gaan leveren. Momenteel wekt Shell al energie op uit wind- en zonneparken in Borssele en Egmond aan Zee, maar verkoopt het die stroom aan andere partijen op de energiemarkt. Daarnaast bouwt Shell aan een zonnepark in de Zeeuwse plaats Sas van Gent.

Het concern wil zijn activiteiten aan huis combineren met de bestaande dienstverlening onderweg. Wie elektrisch rijdt kan als klant gecombineerd korting krijgen op een elektrische laadpaal voor thuis en op stroom tanken bij een station van het concern.

Shell stelt dat huishoudens ook kunnen kiezen voor aardgas, waarbij het bedrijf het verbruik compenseert door te investeren in groene projecten. Shell biedt al de mogelijkheid om ook de uitstoot van benzine tegen een kleine meerprijs te compenseren. Onduidelijk is hoeveel daarvan gebruik wordt gemaakt.

Door de energie aan huishoudens te gaan leveren, gaat Shell de strijd aan met energieconcerns als Vattenfall, Essent en Eneco. Het oliebedrijf was twee jaar geleden in de race om Eneco over te nemen, maar werd financieel afgetroefd door Mitsubishi. Het Japanse bedrijf wilde meer betalen. Shell werkt al langer met Eneco samen in windenergie. Zo zijn beide bedrijven aandeelhouder van windpark Borssele.

Shell zegt met de nieuwe activiteiten te komen „om bij te dragen aan een toekomst met schonere energie en een sterke economie”.

Critici vinden al langere tijd dat het concern te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In mei spande milieuorganisatie Milieudefensie om die reden een rechtszaak aan tegen het bedrijf. De rechter stelde Milieudefensie in het gelijk en oordeelde dat Shell de CO 2 ₂-uitstoot in 2030 met 45 procent moet hebben teruggebracht in vergelijking met 2019.

Het olieconcern maakte vorige maand bekend in hoger beroep te gaan. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden betoogde dat de rechter het aangescherpte beleid van Shell buiten beschouwing had gelaten. (NRC)