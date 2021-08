Reclame Code Commissie tikt Shell op de vingers om claim ‘CO2-neutraal’

Reclames van olie- en gasbedrijf Shell met de claim ‘CO 2 -neutraal’ zijn misleidend. Dat heeft de Reclame Code Commissie vrijdag geoordeeld. Negen rechtenstudenten van de VU Amsterdam en bezorgde burger André Kodde hadden los van elkaar klachten ingediend tegen reclames waarin Shell belooft om voor een cent extra per liter de CO 2 -uitstoot van een tankbeurt volledig te compenseren met het aanplanten van bomen en het behoud van bos.

„Klagers hebben onder verwijzing naar wetenschappelijke publicaties gemotiveerd gesteld dat van CO 2 -neutraal rijden geen sprake kan zijn, omdat volgens hen uitstoot en compensatie-activiteiten niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken, laat staan dat deze tegen elkaar kunnen worden weggestreept”, stelt de Reclame Code Commissie. De commissie wijst erop dat milieuclaims aantoonbaar juist moeten zijn, waardoor er een zware bewijslast is voor adverteerders. Dat Shell aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van enige compensatie, dat de projecten nauwkeurig geselecteerd zijn en aan strenge eisen voldoen is niet genoeg. Daarom beveelt de Reclame Code Commissie het oliebedrijf aan niet meer op deze wijze reclame te maken.

„Volkomen terecht dat Shell nu aangepakt wordt want hun klimaatambities leunen voor een groot deel op CO 2 -compensatie”, reageert campagnecoördinator Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij. „Deze uitspraak strekt verder dan Shell, omdat veel bedrijven hun klanten beloven dat zij door bomenaanplant CO 2 -neutraal kunnen rijden of reizen. Dat mogen ze nu niet meer zeggen.”

Vorig jaar oordeelde de commissie in een zaak tegen KLM dat de luchtvaartmaatschappij op misleidende wijze reclame maakte over biobrandstoffen. KLM adverteerde veel over duurzaamheid, terwijl in werkelijkheid maar 0,18 procent van de vloot op biobrandstof vloog.

Shell kan nog in beroep gaan tegen de uitspraken in de beide zaken, maar heeft nog niet gereageerd op het oordeel van de Reclame Code Commissie.