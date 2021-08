Racistisch gedrag aanpakken kan

De Japanse voetballer Kyogo Furuhashi speelt sinds het begin van dit seizoen bij Celtic en heeft een fantastische start gemaakt bij de club die uitkomt in de Schotse Premiership. Ange Postecoglou, de Grieks-Australische coach van Celtic, was enkele jaren trainer in Japan en zegt daar een hele mooie tijd te hebben gehad: als buitenlander werd hij er met open armen ontvangen. Uitgesproken triest noemde hij het wat er afgelopen zondag gebeurde met een groep zogenaamde fans van de Rangers. Rond een wedstrijd van de Rangers, zo bleek uit videobeelden die naar buiten waren gekomen, werden in een bus vol aanhangers van de club racistische liederen over Kyogo Furuhashi gezongen. Nu gebeurt het wel vaker dat spelers van de tegenstander racistisch worden bejegend. Maar in dit geval speelde Celtic ver weg van aartsrivaal Rangers. Desondanks vond een groepje Rangers-aanhangers het nodig om tijdens een door de fanclub georganiseerde busreis racistisch te zingen over de Japanse voetballer, die op dat moment dus ergens anders in Schotland actief was.

Dit is helaas niets nieuws in Europa – de afgelopen decennia is er niet veel veranderd. Clubeigenaren en andere leidinggevenden in het voetbal hebben over het algemeen een zeer passieve houding. Zij verbergen zich vaak achter het commentaar dat ze zichzelf niet associëren met het gedrag van mensen aan wie ze kaarten hebben verkocht, en dat zij er ook niet veel aan kunnen doen. Rangers daarentegen reageerde met een maatregel waar ik jaren voor pleit.

Technologie biedt tegenwoordig de mogelijkheid om allerlei zaken te identificeren waar dat voorheen onmogelijk was. De Schotse kampioen ondernam direct actie en begon samen met de politie aan een onderzoek waarbij alle technologische middelen werden gebruikt: video-opnames van smartphones, eigen camerabeelden uit het stadion, televisiebeelden en andere manieren om informatie te verkrijgen waarmee de boosdoeners geïdentificeerd konden worden.

De uitkomst was zeer positief. Alle betrokkenen die zich racistisch hadden gedragen, werden na identificatie door de club voor onbepaalde tijd verbannen – ze komen de stadions niet meer in. Rangers heeft daarmee een maatregel genomen die heel gevoelig ligt bij de achterban. De club koos ervoor achter de eigen normen en waarden te gaan staan en niet de weg van de minste weerstand te kiezen met uitspraken als „wij staan niet achter dit soort gedrag” en verder geen actie te ondernemen. De Rangers hebben daarmee het goede voorbeeld gegeven: een club op het hoogste niveau die verantwoordelijkheid neemt voor wat er in het eigen ‘ecosysteem’ gebeurt.

Als we zulke racistische taferelen willen uitbannen, is het noodzakelijk dat alle clubs een duidelijk plan maken om dit gedrag te bestrijden. In het verlengde daarvan zouden de clubs in Europa ook een helder plan moeten opstellen om meer diversiteit in de verschillende geledingen binnen een club te bewerkstelligen – van directeuren tot coaches en bestuursleden. Dit zou het proces versnellen om schandelijke acties zoals die rond Kyogo Furuhashi te elimineren.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.