Racisten fileer je met een haak

Kijk in de spiegel, zeg vijfmaal ‘Candyman’ en hij ademt in je nek. Sterker nog: hij rijt je van anus tot borstbeen open met zijn haak.

In horrorfilm Candyman uit 1992 – regisseur Nia DaCosta komt nu met een vervolg – deed academica Hele Lyle in Cabrini-Green, een gettowijk in Chicago, onderzoek naar ‘urban legend’ Candyman, een zwarte schilder die daar eind 19de eeuw gruwelijk werd gelyncht nadat hij de dochter van een witte opdrachtgever zwanger had gemaakt. Sindsdien houdt zijn geest huis wanneer hij via een spiegel wordt opgeroepen, omringd door zwermen bijen (lang verhaal).

Als hoogst verbale, barokke ‘slasher’ – hij oreert en moordt – is Candyman verwant aan Freddy Krueger (Nightmare on Elm Street. Maar hij is uniek omdat hij zwart is. Hitfilm Candyman speelde indertijd frivool met de toen sterk opspelende witte angst voor zwarte getto’s, bendegeweld en verkrachters – ‘super-predators’, zoals dat heette. Candyman belichaamt naar binnen geslagen onderdrukking: als paranormale kinderlokker is hij vooral een gesel van het zwarte getto. Zijn romantische obsessie met wit vrouwenvlees is zijn achilleshiel; door zich op te offeren, groeit academica Helen Lyle uit tot een witte redder van het getto.

Een troebel verhaal, al met al. Dit bekwame vervolg – qua acteren, plot en suspense – stamt uit een andere context: de golf zwarte horror van de Trumpjaren en Black Lives Matter. Daarin staat de zwarte beleving centraal, wat deze Candyman tot een minder verknipte en ambivalente ‘slasher’ maakt.

Dat hij ooit als populair schilder werd gelyncht, is typerend, zo vermoedt Anthony (Yahya Abdul-Mateen II). „Ze houden van wat we maken, niet van wat we zijn.” Anthony is een artistiek geblokkeerde schilder in het inmiddels gegentrificeerde Cabrini-Green die op de zak leeft van zijn eega Brianna (Teyonah Parris), een galeriehouder. Tot hij de ‘urban legend’ van Candyman verwerkt in het spiegelende kunstwerk Say My Name, dat kijkers uitdaagt de zwarte revanche over zich af te roepen. Zodat de boeman met de haak al snel opduikt om vlijtig kunstbobo’s en schoolmeisjes te fileren terwijl Anthony zelf een onsmakelijke transformatie doormaakt.

Candyman verandert in een abstracte wreker voor al het onrecht dat zwart Amerika is aangedaan: lynchpartij toen, politiegeweld nu. Zijn slachtoffers zijn nooit zwart. Dat is logisch en bevredigend, maar de Candyman zelf wordt er niet boeiender op.