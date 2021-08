Op evacuatielijst staan is nu levensgevaarlijk

Sollicitatiebrieven met cv’s erbij, mailadressen, telefoonnummers, namenlijsten, mogelijk zelfs biometrische gegevens plus de apparatuur om die uit te lezen: uit haast, slordigheid of misplaatste efficiëntie blijken westerse landen herleidbare gegevens van Afghanen die voor hen hebben gewerkt in handen te hebben gespeeld van de Taliban. Die zullen zulke gegevens naar verwachting gebruiken om hun binnenlandse vijanden te vervolgen.

Sta ik wel of niet op de lijst? Dat was een cruciale vraag voor Afghanen die de afgelopen weken uit angst voor de Taliban hun land wilden verlaten. Westerse landen werkten met evacuatielijsten, waarbij mensen in diverse categorieën vielen: die met de ‘eigen’ nationaliteit, een dubbele nationaliteit, Afghaanse werknemers, Afghanen die door hun werk een verhoogd risico lopen. Zowel bij het vervoer van de stad naar de luchthaven als op de luchthaven zelf speelden lijsten een grote rol bij de selectie van mensen die werden meegenomen.

De lijsten hebben een keerzijde, zeker nu bijna alle evacuatievluchten zijn gestaakt. In handen van de Taliban kunnen ze levensgevaarlijk zijn voor de mensen die er op staan. Voor de Taliban zijn de westerse namenlijsten een welkome aanvulling op hun eigen lijsten van mensen die, bijvoorbeeld, voor de Afghaanse regering hebben gewerkt of zich hebben ingezet voor vrouwenrechten.

Politico berichtte donderdag dat Amerikaanse regeringsambtenaren aan de Taliban doelbewust de namen hebben doorgegeven van Amerikaanse burgers, houders van een green card (een verblijfsvergunning voor de VS) maar ook van Afghaanse bondgenoten die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Zodoende hoopten de Amerikanen de hectische operatie soepeler te laten verlopen. De Taliban controleren immers de wegen naar het vliegveld en houden iedereen aan die doorgang vraagt. Een woordvoerder van de nationale veiligheidsraad erkende vrijdag dat „in een beperkt aantal gevallen” informatie was gedeeld „met de Taliban, waardoor evacuaties met succes konden worden uitgevoerd”. In Politico reageerde een medewerker van het ministerie van Defensie anoniem: „Ze hebben die Afghanen in feite op een dodenlijst gezet.” Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de bewering vrijdagavond echter „simpelweg onjuist”.

Uit Afghanistan komen berichten dat de Taliban huiszoekingen doen, op jacht naar ideologische tegenstanders. Huisbezoek van de Taliban beperkt zich niet tot één keer, blijkt uit de ervaringen die een medewerker van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noteerde. Elke avond komen ze langs bij de familie van een vrouw die voor een door de VS gefinancierd medium werkte, om te vragen waar de vrouw is. De journalist vreest dat haar familie wordt gestraft, nu ze haar zelf niet kunnen vinden.

De berichten over de namenlijsten laat een glimp zien van de kennelijk intensieve samenwerking van Amerikanen en Taliban, en het is niet de enige aanwijzing. In persconferenties na de zelfmoordaanslag van donderdag, waarbij volgens bronnen ter plekke 170 mensen zijn omgekomen, nog afgezien van dertien Amerikaanse marines, hoeden Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders zich ervoor de Taliban verwijten te maken over hoe hun controleposten hebben gefaald. Dat is relevant met het oog op de – volgens anonieme Amerikaanse regeringsfunctionarissen – reële dreiging van nieuwe aanslagen „in de komende dagen”. Een woordvoerder van het Witte Huis zei vrijdag dat de evacuatie nu „in de gevaarlijkste fase is beland”.

Dezelfde woordvoerder zei donderdag impliciet dat er al afspraken met de Taliban zijn gemaakt over evacuaties ná het vertrek van de Amerikaanse militairen. „Wij houden vast aan 31 augustus als einddatum omdat onze militairen ons zeggen dat dit de beste garantie is om onze Afghaanse medewerkers veilig naar buiten te krijgen.”

Sollicitaties

In de haast van hun aftocht hebben de Amerikanen niet alleen wapentuig achtergelaten, maar ook apparatuur voor het uitlezen van biometrische gegevens. Mensenrechtenorganisatie Human Rights First zei tegen de Britse krant The Independent dat het „ernaar uitziet dat de Taliban ook beschikken over biometrische databases”.

De Britten blijken bij hun overhaaste vertrek ouderwetser en gemakkelijker te lezen gegevens achtergelaten te hebben. Een verslaggever van The Times liep onder toezicht van Talibanstrijders door de verlaten Britse ambassade in Kabul. In de achtertuin zag hij documenten liggen. Die bleken namen en adressen te bevatten van Afghaans ambassadepersoneel. Ook twee sollicitaties als tolk lagen ertussen, met als aanbeveling dat ze eerder hadden gewerkt voor de Amerikanen in Helmand en de Duitsers in Kunduz.

Lees ook: Jihadisme-expert Shiraz Maher: ‘De Taliban wonnen door hun pragmatisme’

In overleg met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde The Times publicatie van het verhaal 24 uur uit. Pas toen zeker was dat alle betrokkenen het land hadden verlaten, verscheen het artikel, vol sneren over de blunder van de Britse diplomaten.

Ook de Nederlandse ambassade werd in de nacht van 14 op 15 augustus in allerijl ontruimd. Daarbij is de standaardprocedure voor het vernietigen of meenemen van documenten gevolgd, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Voor zover wij weten zijn er geen documenten achtergebleven.”

Officieel spreekt Nederland niet met de Taliban. Bij het langdurige oponthoud van drie bussen met 118 evacués, woensdag vlak bij de luchthaven, hebben medewerkers van de Nederlandse ambassade zeer waarschijnlijk wel onderhandeld met de Taliban. Volgens Buitenlandse Zaken is „in algemene zin niet uit te sluiten dat operationele contacten soms nodig zijn, in het belang van Nederland”.