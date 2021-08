Op een dag komen de kinderen echt in opstand

Nu het schooljaar weer begint en we onze jeugd na zes weken vrijheid weer terug sturen naar de klaslokalen voor een hervatting van hun dertien jaar lange vrijheidsbeperking die leerplicht heet, is het misschien even goed om stil te staan bij de kinderliteratuur.

Want Nederlandse kinderen lezen steeds minder, dat concludeert een serie alarmerende rapporten van onderwijsinstituten. Dat de kinderen daarin niet wezenlijk verschillen van hun ouders wordt daar zelden bij vermeld. Maar zoals zo vaak is men er toch van overtuigd dat al die problemen ontstaan in de jeugd, in de opvoeding en in het onderwijs, en dat die dus ook daar moeten worden opgelost.

Dus lezen we thuis, verplicht. We consumeren boeken zoals we groente eten. Het moet en het zal. Anders worden de kinderen straks dom, of onverschillig, of verslaafd. Als verantwoordelijke ouder dien je het gewoon elke avond op, met zoveel mogelijk verzachtende sausjes.

Mijn man en ik begeven ons thuis nog in het prentenboekentijdperk. Het type auteurs en illustratoren dat voor dit genre en deze leeftijdsgroep kiest, heeft vaak nogal sterke ideeën over wat kinderen dienen te leren in boeken. Niet alleen dat lezen leuk is, ook andere calvinistische tegelwijsheden over samenwerken, helpen, opruimen en braaf zijn worden er met lieflijke plaatjes ingeramd.

Ik lees bijvoorbeeld al tijden het boek Wezel Willem durft anders te zijn voor. Wezel Willem trekt, tot afgrijzen van zijn soortgenoten, elke dag de meest kleurrijke outfits uit de kast: cowboyhoed, rok, oorwarmers, snorkel, handtas, tuinbroek. De andere wezels beginnen, begrijpelijk, met een protest tegen dit soort waanzin. Ze houden actieborden omhoog en scanderen ‘weg met die kleren’. Wezel Willem huilt uit bij zijn vader. Er wordt sowieso te pas en te onpas gehuild in moderne boeken. Want dat moet allemaal kunnen tegenwoordig.

Gelukkig wordt de wezel opgepikt door een stelletje modieuze hermelijnen in een cabrio, en verlaat zijn achterlijke conservatieve soortgenoten.

Hier moest een les worden geleerd. Maar welke? Bij eerste lezing hoopte ik ergens nog dat het verhaal een onverwachte wending zou nemen richting een les over kolonialisme of zo. Dat Wezel Willem door de andere wezels zou worden gewezen op het feit dat zijn voorkeur voor mensenkleding slechts voortkwam uit de dominante cultuur van de niets-ontziende, afschuwelijk bloeddorstige, moordende en uitbuitende soort Homo sapiens. En dat de modieuze hermelijnen tot het inzicht zouden komen dat zowel het gebruik van mensenmode als mensenauto’s niet past bij de hermelijn, al was het alleen maar vanwege het feit dat zowel wezels als hermelijnen op dagelijkse basis bij bosjes worden vermoord in het verkeer of voor leuke outfits.

Maar nee, de les was natuurlijk dat onze queer bewonderenswaardig is. „De wezels wisten nu dat anders zijn niet verkeerd of eng was. Het maakte het leven juist mooier en leuker.” Bah.

De auteur had niet genoeg onderzoek gedaan bij de doelgroep. De les ging er eenvoudig niet in bij mijn zoons. Ze kozen zonder aarzelen partij voor de actievoerende conservatieve wezels. Die Willem moest gewoon een keer normaal doen.

Ik zie met plezier hoe ze zich nu al verzetten tegen dit dagelijkse door de strot duwen van de lessen van onze tijd. Mijn jongste juicht nog steeds als de bulldozer en de graafmachine het bos van de luiaard komt omkappen in een ander prentenboek. Mijn jongste is dol op bulldozers en graafmachines.

En neem het hem maar niet kwalijk. Morgenavond lezen we het weer en is het bos weer terug. En de avond daarna weer. We lezen en lezen en lezen. Anders worden ze dom. Ik ben een verantwoordelijke ouder.

Maar op een dag komen de kinderen echt in opstand. Kijk naar jezelf, zullen ze naar ons roepen. Bespaar me jullie lessen. Bespaar me jullie gezeur over televisie en video-games, jullie bezorgde vragen op school hoeveel uren we per dag achter de Chromebook zitten, als jullie zelf immer aan het scherm gekluisterd zijn. Waarom zou ik die correcte nonsens avond na avond opgelepeld moeten krijgen uit boekjes als jullie zelf de hele avond netflixen? Ik weet het antwoord niet.

Als ze lastige vragen gaan stellen, kunnen we ze misschien nog een jaartje langer in de klaslokalen opgesloten houden. Totdat ze echt ideale kinderen zijn geworden.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.