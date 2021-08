Onzichtbare naamgeving

Wat blijft er van een mens over? Soms een brug. Op een wandeling bij het IJ kwam ik langs twee bruggen die vernoemd zijn naar Amsterdamse wethouders: Jan Schaefer (1940-1994) en Han Lammers (1931-2000). Er viel meteen één groot verschil op. Schaefer kreeg een brug, Lammers een bruggetje.

Het bruggetje van Lammers is alleen voor voetgangers en fietsers bestemd, ligt dichtbij de Jordaan en vormt de verbinding met het Westerdokseiland waar hoge, dure appartementsgebouwen zijn verrezen. De Han Lammersbrug oogt als een haastig bedachte noodoplossing. De brug is opvallend steil om doorvaart eronder mogelijk te maken. Kortademige bejaarden hebben er grote moeite mee, vooral als de brug door het weer glad is geworden. „Eeuwig zonde dat die brug er ligt”, zei een SP-raadslid ooit.

Kortom, geen brug waar Han Lammers erg trots op zou zijn geweest. (Dokter: „Waar heeft u uw been gebroken?” Patiënt: „Op de Han Lammersbrug natuurlijk.”)

Ook is het maar goed dat Lammers niet heeft hoeven meemaken dat zijn partijgenoot (PvdA) Schaefer een veel riantere brug kreeg dan hij. Lammers was van 1970 tot 1976 wethouder van Kunstzaken en Stadsontwikkeling, Schaefer van 1978 tot 1986 wethouder van Woningzaken en Stadsvernieuwing.

Dat Schaefer een imposantere brug kreeg, is verdedigbaar. Hij heeft als wethouder een grotere reputatie opgebouwd dan Lammers, die zich zelfs gehaat maakte met zijn stadssaneringsplannen. Toch zou je Lammers in zekere zin ook een wegbereider kunnen noemen voor het rauwere type stadsbestuurder dat Schaefer was. Schaefer noemde Lammers „een bekwaam bestuurder” die de politieke fout had gemaakt om zijn partij te veronachtzamen.

Schaefer werd een soort volksheld met zijn revolutionaire woningbouwbeleid. Zijn uitspraak „In geouwehoer kun je niet wonen” is legendarisch geworden, maar er zijn ook andere, minstens zo pittige uitspraken: „Ik word liever op een woeste manier veertig dan op een lullige manier tachtig”, „De Kamer is een kooi met grijze muizen” en „Is dit beleid of is hierover nagedacht?”

Kan Jan Schaefer postuum in alle opzichten tevreden zijn over zijn brug? Ik vrees van niet. Het is een indrukwekkende brug, ontworpen door architect Ton Venhoeven, die in het Oostelijk Havengebied de Piet Heinkade met het Java-eiland verbindt. De brug loopt met een unieke constructie dwars door het gebouw van Pakhuis de Zwijger.

Maar er ontbreekt een duidelijk zichtbare naamgeving, wat overigens ook geldt voor de Han Lammersbrug. Je moet echt zoeken naar de naamborden. Zeker bij zo’n markante brug als de Jan Schaeferbrug mag je verwachten dat de naam groot en duidelijk langs, op of boven de brug is aangebracht. Tot mijn verbazing moest ik er naar speuren totdat ik pas bij een bushokje naast de drukke weg de naam van Schaefer aantrof; voor automobilisten moet dat onzichtbaar zijn.

Stel je voor dat ze bij de Johan Cruijff Arena even terughoudend waren geweest bij het vermelden van de naam van onze voetbalgod. De supporters zouden het niet pikken, ook omdat Cruijff hun vanuit de hemel een van zijn bekendere uitspraken zou toeroepen: „Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg óf te laat.”

Het wordt tijd dat Schaefer en Lammers er duidelijk zijn op hun brug c.q. bruggetje.