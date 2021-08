Nieuw Nationaal Holocaustmuseum richt zich op hermenselijking van de slachtoffers

Hermenselijking van de slachtoffers van de Shoah en aandacht voor hun persoonlijke lotgevallen: dat wordt de leidraad voor de inrichting van het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum dat in 2023 opengaat aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier (JCK), architectenbureau Office Winhov en Opera Amsterdam in samenwerking met Studio Louter, die de vaste tentoonstellingsruimtes gaan inrichten, maakten donderdag de plannen bekend.

In september begint de bouw van het museum in de voormalige Hervormde Kweekschool, schuin tegenover de Hollandsche Schouwburg. De schouwburg biedt reeds ruimte voor bezinning en reflectie op de Holocaust, maar heeft geen informerende, museale functie. Tegelijk met de verbouwing van de kweekschool wordt de schouwburg gerenoveerd.

Het JCK heeft voor de verbouwing en inrichting 26 miljoen euro ontvangen uit tal van particuliere en institutionele fondsen, onder meer van het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam en de Duitse Bondsdag.

Beladen plek

Al in 2000 is begonnen met het ontwikkelen van de plannen voor een Holocaustmuseum. De keuze voor de algehele verbouwing van de kweekschool tot museum heeft te maken met deze in historisch opzicht belangrijke, beladen plek. Terwijl in de schouwburg tienduizenden Joden door de Duitse bezetter gevangen werden gehouden voorafgaand aan hun deportatie werden hun jonge kinderen in de tegenoverliggende crèche ondergebracht. Deze lag naast de kweekschool. Via de tuin van de school en de vluchtgang aan de zijkant van het gebouw smokkelde het verzet vele kinderen weg uit de crèche naar een veiliger heenkomen.

Architectenbureau Office Winhov verbeeldt die redding van de kinderen door de tuinmuur die er stond en waar de kinderen overheen werden getild opnieuw zichtbaar te maken. Ook krijgt de kweekschool, die enkele malen grondig is verbouwd, zijn oorspronkelijke façade weer terug.

De ‘hermenselijking’ uit zich ook in de vaste presentatie van het Holocaustmuseum. De inrichters van Opera Amsterdam en Studio Louter vonden in het reusachtige archief van het JCK een blad met drie pasfoto’s van anonieme Joodse slachtoffers. Eronder staat geschreven: „Vergeet ons niet.” Zij kozen ervoor deze oproep, of eerder „noodkreet”, als leidraad te nemen voor vormgeving van de presentatie. Zij willen het systeem van ontmenselijking in de Holocaust en de massaliteit ervan vertellen als individuele verhalen.

Voor Annemiek Gringold, conservator en projectleider van het Nationaal Holocaustmuseum, moeten de „persoonlijke verhalen van de slachtoffers de bezoekers aan het denken zetten over essentiële vragen over de Holocaust”. Zoals: hoe kon een algehele vernietiging van de Joodse bevolking tot stand komen, wie waren de daders? Maar ook: hoe was het voor overlevenden van de Holocaust om na de oorlog aan een nieuw leven te beginnen en gezinnen te stichten. Daarom voegde zij een zin toe aan de oproep „Vergeet ons niet", namelijk: „Vergeet het niet.”