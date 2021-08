Nederlandse straten liggen vaak in keurige patronen

Keurige vierkantjes, als in een wiskundeschrift. Zo ziet de plattegrond van Den Haag er in grote lijnen uit. De één vindt het overzichtelijk, de ander vindt alles op elkaar lijken en verdwaalt. Maar geordend is het wel.

Het rasterpatroon betekent dat de straten van Den Haag voornamelijk in vier richtingen lopen. Van noordwest naar zuidoost, van zuidwest naar noordoost en deze beide richtingen andersom. Als je de oriëntatie van Haagse straten uitzet op een windroos, zoals hierboven, ontstaat een kruis. De straten lopen evenwijdig aan de kustlijn of staan er juist haaks op.

Behalve Den Haag hebben ook de windrozen van Almere, Groningen en Tilburg deze kruisvorm. „Ik zie het als een ruimtelijke handtekening van centrale planning”, reageert Geoff Boeing, assistent professor stedelijke planning en ruimtelijke analyses aan de Universiteit van Zuid-Californië. Volgens hem ontstaat zo’n patroon bijna nooit zomaar.

Hij onderzocht stratenoriëntaties van steden over de hele wereld aan de hand van windrozen. NRC maakte windrozen van Nederlandse steden op basis van Boeing’s openbare code.

In andere steden lopen straten in alle richtingen. De windrozen van Nijmegen en Arnhem bijvoorbeeld, zijn bijna helemaal opgevuld. Volgens Boeing komt het niet vaak voor dat deze windrozen andere geometrische vormen van centrale planning laten zien. Meer waarschijnlijk is „een mix van meerdere plannen aangrenzend aan elkaar” of „een meer organische stedelijke evolutie over lange tijd.” Dat eerste lijkt het geval in Rotterdam, dat bestaat uit meerdere aan elkaar grenzende rasters in verschillende richtingen, passend gemaakt rond een slingerende rivier. Amersfoort heeft een organisch oud centrum én een grote nieuwbouwwijk die niet als raster is gebouwd: Nieuwland.